Grosjean slaat GP Abu Dhabi over: ‘Dat is het beste voor mijn toekomst’

Romain Grosjean zal de Grand Prix van Abu Dhabi overslaan, zo heeft de Fransman in een videoboodschap bekendgemaakt. Hij wil geen risico nemen en in overleg met de dokter is besloten dat het beter is voor zijn gezondheid om niet zo snel terug te keren: “Het is het beste voor mijn toekomst.”

“Ik heb het een lange tijd met de dokter besproken, maar voor mijn gezondheid en veiligheid is het beter dat ik geen risico neem om in Abu Dhabi te racen”, begint Grosjean zijn videoboodschap. “Het is een lastige beslissing, maar het is het beste voor mijn toekomst. Ik hoop te kunnen werken aan wat er nu volgt en waar ik ga racen, waar ik weer races ga winnen. Ik wil iedereen bedanken voor de berichten en steun, het is geweldig om dat te zien in deze lastige tijden”, zo sluit de duidelijk teleurgestelde Fransman af.

Grosjean liep tijdens de Grand Prix van Bahrein brandwonden op aan zijn linkerhand- en voet na de horrorcrash waarbij hij met de Haas op hoge snelheid in de vangrails knalde, met een vlammenzee tot gevolg. Wonder boven wonder kon de Fransman zelf uit de auto klimmen, waarna hij door het medisch team naar de ambulance begeleid werd. In het ziekenhuis bleek dat hij niks gebroken had, maar dus wel enkele brandwonden had opgelopen.

Grosjean hoopte nog terug te kunnen keren voor de laatste race van het seizoen, dat tevens zijn afscheidsrace zou worden nadat hij, samen met Kevin Magnussen, plaats moest maken voor Formule 2-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De Fransman heeft echter alvast steun van Mercedes gekregen dat als geen ander team hem geen privétest wil aanbieden, zij daar wel zeker aan willen meewerken.

“Als het ons toegestaan is en geen enkel ander team waar hij voor geracet heeft hem niet zo’n kans zou geven, dan zijn wij zeker bereid om dat te doen”, vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff. Mocht er zo’n test komen voor de Fransman, dan zal dat moeten gebeuren met een bolide die minstens twee jaar oud is. Daarmee zou hij volgend jaar de succesvolle W10 uit 2019 kunnen testen.