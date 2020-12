Pérez na geruchten om gesprek met Red Bull-topman Marko: ‘Zei alleen even hallo…’

Daar kon je op wachten: na weer een teleurstellende kwalificatie van Alexander Albon (twaalfde) zwellen de geruchten aan dat hij zijn Red Bull-stoeltje kwijtraakt. Zijn mogelijke opvolger Sergio Pérez en Red Bulls Helmut Marko gooiden daarbij onbewust nog wat olie op het (social media) vuurtje, met de twee die zaterdag met elkaar in de paddock in gesprek te zien waren.

Eerlijk is eerlijk, het gesprek tussen Pérez en Marko dat door de camera’s van het Franse Canal+ werd gevangen, vond al vóór de kwalificatie plaats. Toch werd het natuurlijk vooral daarna veel gedeeld, met Racing Points Pérez die zich als vijfde had gekwalificeerd, liefst zeven plekken voor Albon.

(tekst loopt door onder de tweet)

Perez and Helmut Marko in the paddock 👀

Love how CANAL+ always spots these moments in the paddock 😆

📸: @findySeb5 pic.twitter.com/gkkxwj2tt2

— tami. (@Vetteleclerc) December 5, 2020