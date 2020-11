Of Red Bull of helemaal niets voor Perez in 2021: ‘Ga niet ergens anders rijden’

Het is alles of niets voor Sergio Perez. De Mexicaan is bezig aan een imponerende reeks races met zijn tweede plek in Turkije als kers op de taart. Maar Perez heeft nog altijd geen stoeltje voor volgend jaar maar het is duidelijk waar hij zijn hoop op heeft gevestigd.

Perez lijkt zijn toekomst aan die van Alex Albon verbonden te hebben. De storm van speculatie rondom Albons toekomst bij Red Bull is opvallend genoeg wat gaan liggen, ondanks het missen van podiumplekken in Imola en Istanbul. Albon heeft van teambaas Christian Horner tot de laatste Grand Prix de tijd gekregen om de teamleiding te overtuigen.

Lees ook: Mediapas: Bocht 4, de splitsing tussen de klassieke baan en outer track in Bahrein

Ondertussen bekijkt Perez de situatie bij Red Bull met argusogen, al noemt hij het team niet bij naam. “Als ik geen zitje vind in de Formule 1 voor volgend jaar, dan stop ik gewoon een jaar met racen. Ik ga niet ergens anders racen”, aldus Racing Point-coureur vandaag. “We wachten nu op de beslissing, ik heb er geen controle over. Ik kan niks anders doen dan mijn stinkende best doen en alles te geven.”

De opties zijn duidelijk voor Perez, het wordt óf Formule 1 of helemaal niets. “Als plan A niet lukt, neem ik een jaar vrij. Plan B is een sabbatical. Dan zie we daarna of ik nog geïnteresseerd om terug te komen.”

Lees ook: Magnussen kan overstap naar de IMSA niet bevestigen: ‘Nog niks getekend’