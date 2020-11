Mediapas: Bocht 4, de splitsing tussen de klassieke baan en outer track in Bahrein

De klassieke lay-out van het Bahrain International Circuit vormt dit weekend het decor voor de eerste van drie races in het Midden-Oosten. Volgende week racet de Formule 1 op de outer track van het circuit in Sakhir. In plaats van rechtsaf te gaan in bocht 4 dienen de coureurs dan links te gaan. Onze verslaggever in Bahrein, André Venema, ging alvast een kijkje nemen bij de splitsing op het circuit.

Kijk ook: Een rondje op de ‘oval’ in Bahrein