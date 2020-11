Magnussen kan overstap naar de IMSA niet bevestigen: ‘Nog niks getekend’

Kevin Magnussen is in verband gebracht met een overstap naar de IMSA, een raceklasse in de Verenigde Staten. Volgens Motorsport gaat de Deen voor Chip Ganassi Racing rijden, maar Magnussen ontkent dat. “Ik heb nog niets getekend.”

Magnussen is zijn stoeltje bij Haas kwijtgeraakt en rijdt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet in de Formule 1. Hij is veelvoudig in verband gebracht met een overstap naar de Indycar, maar volgens Motorsport gaat hij aan de slag bij Chip Ganassi in de IMSA. Magnussen kan het niet bevestigen. “Ik heb nog niks getekend. Hopelijk heb ik snel duidelijkheid”, aldus de vertrekkend Haas-coureur.

De Deen heeft al vaker laten weten gecharmeerd te zijn van de Indycar, maar de kans dat hij volgend jaar in die klasse uitkomt is klein, stelt hij. “Het is zeker een mooie klasse, maar het is niet waarschijnlijk dat ik de overstap ga maken naar de Indycar”, zegt Magnussen.

