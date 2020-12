Albon stelt teleur met P12: ‘Mijn laatste ronde was een puinhoop’

Terwijl Max Verstappen bijna pole pakt, stelt Alexander Albon in de andere Red Bull weer teleur en komt hij niet verder dan een twaalfde tijd. “Mijn laatste ronde was niet goed genoeg.”

Albon en Red Bull konden in Q1 nog opgelucht adem halen. Toen was de Britse Thai slechts vijftiende en ging hij met hakken over de sloot door naar Q2, maar ook in het tweede segment wist hij geen potten te breken, ondanks dat hij tevreden was met zijn eerste ronde. “Dat was een goede ronde, alleen kreeg ik geen slipstream en verloor ik dus tijd”, vertelt hij Sky Sports F1. “Maar mijn laatste ronde was echt een puinhoop. De banden waren te ver afgekoeld”, aldus Albon.

Lees ook: Verstappen tevreden met P3: ‘Het was een goede kwalificatie’

In derde vrije training reed de Red Bull-coureur alleen maar op de mediumbanden om zo setjes zachte banden te sparen voor de kwalificatie, maar die gok pakte niet goed uit. “De auto voelde compleet anders aan dan in de derde vrije training”, beweert de Britse Thai.

En dus vangt hij de race vanaf P12 aan, maar hij ziet nog kansen. “Alles ligt nog open. Kijk maar naar de Formule 2-race, maar ik vrees dat het een DRS-trein gaat worden. We rijden met meer vleugel dan de meeste coureurs en dus gaat inhalen niet makkelijk worden, maar hopelijk letten wij wat beter op de banden”, besluit Albon.

Lees ook: Russell start morgen met vrij zicht: ‘Heel, heel lang geleden’