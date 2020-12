Russell start morgen met vrij zicht: ‘Heel, heel lang geleden’

Voor het eerst in zijn carrière is George Russell verslagen door zijn teamgenoot. Hij zal er genoegen mee nemen ook al was het verschil met polesitter Valtteri Bottas uiteindelijk slechts 26 duizendsten. “Het is lang geleden dat ik niemand voor me had bij de start.”

Russell begon zijn weekend uitstekend met twee keer de snelste tijd op vrijdag. “Ik heb vandaag in de derde vrije training van alles uitgeprobeerd dus ik ben blij dat ik Q3 nog haalde haalde. Nee, maar ik ben echt tevreden hoor. Baal wel van het missen van de pole op tweehondersten maar als je me vorige week verteld had dat ik me als tweede zou kwalificeren, had ik je natuurlijk niet geloofd.”

Russell werd pas laat opgeroepen na de coronabesmetting van Lewis Hamilton. “Valtteri heeft Lewis in al die jaren echt gepusht en we weten hoe goed Lewis is. En nu sta ik vlak achter Valtteri. Dat is gezien de voorbereiding op het laatste moment echt goed. Het is een intense week geweest, ik heb veel moeten leren en wennen aan de auto. Het is een andere manier van rijden, alles wat ik bij Williams doe, moest ik vergeten.”

En dus staat Russell morgen op de eerste rij met Valtteri Bottas naast zich en Max Verstappen achter zich. “Er staat niemand voor me, dat is heel heel lang geleden. Het wordt lastig, het is verraderlijk. Vandaag was het balls out kwalificeren, daar voel ik me goed bij. Morgen draait het meer om finesse en controle. Daar heb ik geen ervaring mee. ”