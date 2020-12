Bottas verovert pole, Verstappen nipt achter Russell in spannende kwalificatie GP Sakhir

Valtteri Bottas heeft de poleposition veroverd in een uitermate spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir. De Fin noteerde een 0:53.377 en was daarmee teamgenoot George Russell en Max Verstappen nipt te snel af. Het gat naar Verstappen bedroeg slechts 0.056 seconde, terwijl Charles Leclerc met de vierde tijd de grote verrassing is.

Verstappen is na de eerste getimede ronden de snelste coureur in Q3, waarmee hij verrassend genoeg Charles Leclerc, die slechts 0.016 seconde tekort komt, te snel af is. De Mercedessen van Valtteri Bottas en George Russell staan dan derde en vierde en dus lijkt er een verrassing in het vaatje te zitten, totdat de Fin en Brit, vervanger van Lewis Hamilton, de eerste startrij opeisen met een tweede run, die de rest pas tot het einde bewaart. In die laatste run verbeteren Russell en Verstappen zich wel, maar met een gat van slechts een halve tiende tussen Bottas en Verstappen zit het dicht bij elkaar. Charles Leclerc verrast in de kwalificatie door de vierde tijd te noteren, waarmee hij dus onder andere de Racing Points aftroeft.

In Q2 zijn de verschillen voorin ook al minimaal. Voor Alexander Albon is het echter opnieuw een kwalificatie om te vergeten. De Britse Thai blijft in Q2 steken met de twaalfde tijd op ruim drie tienden van Verstappen, die in die sessie de snelste tijd noteert. Ook Sebastian Vettel kent een lastige kwalificatie: de Duitser zal vanaf de dertiende plaats starten. Lando Norris is in Q2 uiteindelijk de langzaamste en zal vanaf de vijftiende plaats starten.

De verwachte chaos met verkeer in de kwalificatie blijft uit: Q1 verloopt zonder incidenten en zonder al te weinig beklag van de coureurs. Debutanten Jack Aitken en Pietro Fittipaldi kunnen niet verrassen en zien hun teamgenoten een betere rondetijd noteren, al komt Aitken met minder dan een tiende goed in de buurt van Nicholas Latifi.

(Volledige uitslag onder de foto)