Verstappen tevreden met P3: ‘Het was een goede kwalificatie’

56 duizendsten van een seconde kwam Max Verstappen tekort voor de pole position voor de Sakhir GP, maar de Nederlander klaagt niet met P3. “Het was een goede kwalificatie.”

De Nederlander was in aanloop naar het weekend voorzichtig in zijn voorspellingen, maar na vrijdag zag het er al veelbelovend uit voor de Red Bull-coureur en in de kwalificatie kon hij de Mercedessen goed bijbenen en miste hij de pole op een haar. “Maar dat komt mede door de lay-out”, beweert Verstappen. “Daarom is het gat zo klein. Maar het was een goede kwalificatie. Ik reed een goede ronde en ben blij met P3”, aldus de Nederlander.

Verstappen ging in Q2 op mediums naar buiten, maar redde het daar niet mee en moest zich op zachte banden plaatsen voor Q3, de Mercedessen waren snel genoeg en beginnen de race morgen op mediums. “Dat is interessant om te zien, maar wij hebben niets te verliezen”, zegt de Red Bull-coureur.

Hij kijkt dan ook uit naar de race. “De start wordt zoals altijd belangrijk. Het zijn ontzettend veel rondes, we gaan veel te maken krijgen met verkeer. Het gaat dus niet makkelijk worden”, besluit hij.

