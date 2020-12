Mercedes benadrukt: ‘GP van Sakhir is geen shoot-out tussen Russell en Bottas voor 2022’

Er staat dit weekend meer op het spel dan een overwinning in Bahrein. Als Lewis Hamilton bijtekent bij Mercedes dan gaan George Russell en Valtteri Bottas bepalen wie het tweede zitje krijgt in 2022, maar van shoot-out is geen sprake, stelt teambaas Toto Wolff.

George Russell vervangt dit weekend de zieke Lewis Hamilton en dus krijgt hij de kans om zichzelf te bewijzen in de snelste auto van het veld en kan hij zichzelf in de kijker spelen voor een contract bij Mercedes in 2022. Men spreekt zelfs van een shoot-out tussen Bottas en Russell, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt dat tegen.

Lees ook: Geen paniek bij Bottas na twee sessies vol foutjes: ‘Nog niets aan de hand’

“Dit is absoluut niet het geval. Ik hoorde dit gerucht, maar je kan iets niet een shoot-out noemen als je maar één of twee races de kans krijgt”, benadrukt de Oostenrijker. “Als George het goed doet dan komt hij wel een keer in een goede auto terecht, maar dat is nog ver weg”, aldus Wolff.

Hij steunt dan ook de huidige tweede coureur, Valtteri Bottas. “We hebben alle vertrouwen in Valtteri. We zijn loyaal aan hem. Dat is onze positie”, besluit hij.

Lees ook: Russell nog niet tevreden na Mercedes-debuut: ‘Het was geen geweldige dag’