Russell nog niet tevreden na eerste dag bij Mercedes: ‘Het was geen geweldige dag’

De eerste dag van George Russell bij Mercedes zit erop. De Brit was de snelste man in de eerste en tweede vrije training, maar is toch geen tevreden man. “Ik voel me nog niet helemaal op mijn gemak en worstelde met veel brandstof aan boord.”

Qua tijden zag het er allemaal prima uit vandaag voor de vervanger van Lewis Hamilton. Snelste in de middagsessie en in de avondsessie, maar volgens de Brit zeggen de tijden niets. “Ze zijn niet echt representatief. Valtteri was eigenlijk de snelste in de tweede vrije training, alleen werd zijn rondetijd afgepakt. Hij was ongeveer anderhalve tiende sneller dan mij. Het kan dus nog beter”, zegt de Brit na afloop van de trainingen.

Zo worstelt de lange Russell met zijn stoeltje en voelt hij zich niet helemaal op zijn gemak in de auto. “Ik zit helemaal onder de blauwe plekken. We weten nu wat we moeten veranderen aan het stoeltje, alleen het is geen eenvoudige klus voor de monteurs. Ze passen hier en daar wat aan om het te verbeteren en als het goed is, is het voor zondag opgelost”, aldus Russell.

Daarnaast is hij niet helemaal tevreden met de afstelling. “Ik worstelde in de tweede vrije training tijdens de racesimulatie, toen ik met veel brandstof reed. De setup moeten we dus nog verbeteren”, besluit de vervanger van Hamilton.

