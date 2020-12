VT2: Russell en Verstappen opnieuw P1 en 2, Bottas worstelt met track limits

George Russell heeft ook de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Sakhir als snelste afgesloten. De vervanger van Lewis Hamilton was op de outer track van het Bahrain International Circuit sneller dan Max Verstappen en Sergio Pérez. Bottas beet, mede door de track limits, zijn tanden stuk op de tijd van zijn nieuwe teamgenoot.



Het is rookie Pietro Fittipaldi die als eerste op de baan verschijnt. De Braziliaan lijkt alle tijd die hij krijgt te willen benutten. Fittipaldi weet uiteindelijk die andere rookie Aitken en Leclerc achter zich te houden. Leclerc heeft aan het begin van de tweede training te kampen met problemen aan zijn aandrijflijn en zal uiteindelijk geen getimede ronde rijden.

Aan de andere kant van de Ferrari-garage kent ook Sebastian Vettel geen probleemloze sessie. De Duitser verpest een van zijn snelle rondjes door in het grind te belanden, Kevin Magnussen kan de spinnende Duitser maar net ontwijken. Vettel komt in VT2 niet verder dan de zestiende tijd.

Valtteri Bottas moet net als in VT1 zijn George Russell voor zich dulden. Tijdens de kwalificatie-simulatie bijt de Fin tot drie keer toe zijn tanden stuk op de toptijd (54.713 seconden) van zijn nieuwe teamgenoot. De Fin worstelt de hele sessie met de track limits in bocht 8 en ziet meerdere van zijn rondetijden geschrapt worden. Max Verstappen is, net als tijdens de eerste training, degene die het dichtst bij de tijd van Russell komt. De Nederlander geeft 0.128 seconde toe op de Brit.

Het laatste half uur van de sessie staat zoals gebruikelijk in het teken van race-simulaties. Alle teams werken hun programma’s af, enkel Norris, die eerder in de sessie schade opliep aan zijn vloer, en Leclerc verliezen track time.

