VT1: Snelle leerling Russell stunt met snelste tijd in Bahrein, Verstappen tweede

De vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes, George Russell, heeft de snelste tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Sakhir in Bahrein. De Brit reed veel rondes in de Mercedes, kreeg steeds meer vertrouwen in zijn auto en klokte verrassend genoeg de snelste tijd, voor Max Verstappen en Alexander Albon. Valtteri Bottas was ‘slechts’ vierde.

George Russell blijkt een snelle leerling te zijn. Hij vervangt dit weekend Lewis Hamilton bij Mercedes, die afgelopen dinsdag positief werd getest op het coronavirus, en was gelijk sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas, maar toch moest hij nog behoorlijk wennen aan de Mercedes-bolide.

“We moeten praten over het stoeltje. Het zit niet echt lekker bij mijn schouders”, deelde hij mee aan zijn race-engineer Peter Bonnington. En ook moest hij nog wennen aan het terugschakelen van de Mercedes en klaagde hij over de achterremmen, maar de Brit sloot de training toch als snelste af en kan tevreden terugkijken op zijn eerste training als een Mercedes-coureur.

Op de alternatieve lay-out in Bahrein maken twee coureurs hun Formule 1-debuut: Jack Aitken en Pietro Fittipaldi. Fittipaldi vervangt de geblesseerde Romain Grosjean bij Haas en Jack Aitken vervangt George Russell bij Williams, die dit weekend dus voor Mercedes rijdt. Uiteraard reden de debutanten veel rondes om zo de baan en de auto beter te leren kennen, maar ze waren allebei niet foutloos. Aitken verloor de controle over zijn Williams in bocht drie en raakte net niet de muur, terwijl Fittipaldi zich behoorlijk verremde en daarmee een setje banden weggooide.

Alexander Albon zat er goed bij in de eerste vrije training. Hij was maar een tiende verwijderd van Max Verstappen en klokte de derde tijd. Maar net zoals vorige week maakte de Red Bull-coureur een foutje, maar nu niet in de laatste bocht, maar in bocht drie. Bij het uitaccelereren verloor hij de controle over zijn Red Bull en raakte hij net niet de muur. Hij kreeg zijn auto wel weer aan de praat en keerde met vlakke banden terug in de pitstraat.

