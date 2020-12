Wolff: ‘Reservecoureurrol is geen garantie dat je opgeroepen wordt’

Stoffel Vandoorne had verwacht dat hij de zieke Lewis Hamilton zou vervangen, maar uiteindelijk koos Mercedes niet voor hem maar voor Williams-coureur George Russell. “De reservecoureurrol is geen garantie dat je opgeroepen wordt”, zegt Toto Wolff.

Vandoorne dacht dat hij Hamilton zou vervangen aangezien hij de reservecoureur van het team is, maar Mercedes koos uiteindelijk niet voor hem en daar was de Belg niet blij mee. “Het is duidelijk dat ik teleurgesteld ben dat ik dit weekend niet de kans krijg om voor Mercedes te rijden. Na het hele jaar naar alle F1-races te hebben gereisd en zoveel tijd, fysieke training, toewijding aan dit programma te hebben besteed… Dit doet pijn!”

Mercedes teambaas Toto Wolff heeft begrip voor de reactie van Vandoorne. “Stoffel doet het geweldig in de Formule E en is een uitstekende reservecoureur voor het team”, vertelt teambaas Toto Wolff aan Racefans. “Hij is teleurgesteld en dat snappen we. Hij is een coureur en als je dan te horen krijgt dat je niet gaat rijden dan weet je dat hij niet blij gaat reageren”, zegt de Oostenrijker.

“Als reservecoureur weet je dat je mogelijk opgeroepen gaat worden, maar het is geen garantie”, stelt hij. Er zijn namelijk ook andere taken die Vandoorne moet vervullen. “Hij moet ook in de simulator zitten en ontwikkelingswerk doen”, aldus de Mercedes-topman.

