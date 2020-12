Vandoorne reageert op keuze van Mercedes: ‘Dit doet pijn’

Stoffel Vandoorne heeft via sociale media gereageerd op de beslissing van Mercedes om George Russell en niet hem als vervanger van Lewis Hamilton te kiezen. Vandoorne, de officiële reservecoureur van het team uit Brackley, geeft toe dat deze gemiste kans hem pijn doet. Tegelijkertijd toont de Belg begrip voor Mercedes’ keuze en wenst hij Russell succes. “Hij verdient deze kans volledig.”

Stoffel Vandoorne was een van de kanshebbers op Lewis Hamilton te vervangen tijdens de GP van Sakhir. Uiteindelijk koos Mercedes voor George Russell en niet voor zijn reservecoureur. Vandoorne, die dit weekend aanwezig zal zijn op het Bahrain International Circuit, heeft na enkele hectische dagen gereageerd op de keuze van Mercedes.

“Hallo iedereen, ik dacht dat jullie wel een update zou willen na het nieuws van de afgelopen dagen”, begint Vandoorne zijn bericht op Instagram, waarna hij Hamilton een spoedig herstel wenst. “Het is duidelijk dat ik teleurgesteld ben dat ik dit weekend niet de kans krijg om voor Mercedes te rijden. Na het hele jaar naar alle F1-races te hebben gereisd en zoveel tijd, fysieke training, toewijding aan dit programma te hebben besteed… Dit doet pijn!”, is de Belg openhartig.



Hoewel Vandoorne teleurgesteld is, toont hij begrip voor de beslissing van Mercedes. “Aan de andere kant respecteer ik de keuze om George Russell in de auto te plaatsen. Hij is een van de meest opvallende coureurs geweest en hij verdient deze kans volledig.“

Vandoorne laat het hoofd dan ook niet zakken. “Het zijn momenten zoals deze die mijn drive nog groter maken en ik kan je verzekeren dat ik me 100% zal blijven inzetten! Heel erg bedankt iedereen voor al je bemoedigende berichten, dat was geweldig om te zien! Tot ziens op het circuit in Bahrein, Stoff”, sluit de Belg zijn bericht af.

