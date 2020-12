Russell kreeg ’s nachts telefoontje van Wolff: ‘Ik zat toen in de badkamer’

“Ik voel geen druk”, vervolgt Russell. “Ik word op het laatste moment voor de leeuwen gegooid. Ik heb al twee jaar niet meer in de Mercedes-simulator gereden, mijn stoeltje is drie jaar oud. Ik leg mezelf geen druk op, er zijn geen verwachtingen bij Toto en Mercedes. Je kan iemand niet beoordelen op één weekend”, aldus de 22-jarige Brit.

Hoewel het voor iedere coureur wel een droom zou zijn om in de Mercedes te stappen, had Russell zijn eerste race met het team zich anders voorgesteld. “Een sprookje is niet echt het juiste woord, want ik had mijn eerste kans bij Mercedes anders voorgesteld. Dit jaar is knotsgek op alle vlakken, niet alleen voor mij. Er gebeuren grotere dingen in de wereld. Mijn carrière gaat dit jaar alle kanten op, en dit is gewoon een volgend hoofdstuk daarin”, vertelt Russell. “Mijn familie is opgewonden, ze leven met me mee. Ze hebben zelfs mijn helm naar Brackley gebracht, ook al bleek nadien dat hij niet meer gehomologeerd was”, aldus de invaller van Hamilton, voor wie dus nog de nodige moeite gedaan moest worden.

“Het betekent veel voor me dat Mercedes mij deze kans geeft. Ik waardeer het zeer dat ze zoveel moeite erin hebben gestoken. Ze hebben binnen 24 uur nieuwe pakken en helmen gemaakt”, aldus Russell, die weet wat hem te doen staat. “Ik moet mijn best doen. Ik heb geen verwachtingen en geen doelen, ik moet er vooral van genieten”, besluit hij.