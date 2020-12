Bottas: ‘Als ik een lijst moest maken van mijn pech dit seizoen, zou die best lang zijn’

Valtteri Bottas weet niet of hij ‘moet huilen of lachen’ om de pech die hij dit seizoen heeft gekend en stelt dan ook dat als hij een lijst zou moeten maken van alle pech dit seizoen, dat ‘best een lange lijst’ zou zijn. De Finse Mercedes-coureur legt zich er echter bij neer dat het ‘soms gewoon gebeurt’ en hoopt dat het op een gegeven moment de andere kant opvalt: “Dat zou fijn zijn.”

Bottas eindigde slechts als achtste in de Grand Prix van Bahrein nadat hij twee lekke banden had tijdens die race. Hij had tijdens de eerste safetycarfase een lekke band opgelopen en moest daarvoor naar binnen, terwijl hij voor de tweede keer een lekke band opliep in de laatste safetycarfase, waarbij het geluk was dat de race achter die safetycar finishte.

Lees ook: Nummer 8 verdwijnt, 9 keert terug: Met deze nummers rijden de nieuwe F1-coureurs

Het is tot nu toe niet het seizoen van de Fin, die het opnieuw ruim moest afleggen tegen teamgenoot Lewis Hamilton. Bottas heeft met nog twee races te gaan een gat van slechts twaalf punten naar Max Verstappen. Bottas kreeg op Silverstone te maken met een lekke band in de slotfase, had problemen met de auto in Monza, viel op de Nürburgring al vroeg uit vanwege motorproblemen, verloor op Imola veel tijd nadat hij een onderdeel van de Ferrari van Sebastian Vettel aan zijn zwarte Zilverpijl had zitten en liep bij de start in Turkije schade op, waarna hij maar liefst zes keer spinde.

Lees ook: George Russell krijgt zijn kans in een Mercedes, vervangt Hamilton tijdens de Sakhir GP

“Als ik een lijst zou moeten maken van alle pech die ik heb gekend in de races dit jaar, dan zou dat best een lange lijst zijn”, zegt Bottas tegen Motorsport.com. “Ik weet niet of ik er om moet huilen of lachen. Ik lach er liever om. Je kan er niets aan doen bij een aantal van die dingen en ik ben geen bijgelovig persoon. Het gebeurt soms gewoon. Natuurlijk kunnen mensen een reeks aan pech hebben en dat kan een aantal jaren duren of slechts kort van duur zijn. Ik hoop dat het op een gegeven moment rechtgetrokken wordt. Dat zou fijn zijn”, aldus de Fin.