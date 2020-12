Horner voert druk op Albon nog eens op: ‘Of Red Bull in 2021 of jaartje aan de kant’

Alex Albon rijdt deze en volgende week met het mes op de keel. Het is de spreekwoordelijke dood of de gladiolen voor de Britse Thai. Mocht hij de leiding van Red Bull niet weten te overtuigen, zit er niets anders op dan een jaartje op de reservebank, zo heeft teambaas Christian Horner maar weer eens benadrukt.

Het is bekend, Yuki Tsunoda wordt momenteel klaargestoomd voor het zitje naast Pierre Gasly. Daarmee is het traject dat Gasly volgde na zijn degradatie vorig jaar dus geen optie voor Albon.

“Maar we willen hem vooral de kans geven deze twee laatste races om dat stoeltje te verdienen. Vorige race heeft hij het goed gedaan met zijn tweede podiumplek in zijn carrière. Dit weekend is hij ook goed begonnen met een prima eerste sessie”, sprak Horner tijdens een besloten perssessie met onder meer FORMULE 1 Magazine.

“Hij heeft twee weekenden om aan te tonen dat hij de juiste man is om volgend jaar naast Max te rijden. Daarbij steunen wij hem om dat te bereiken. We geven een eerlijke kans om te laten zien dat hij de goede keus is.” En mocht Albon daar niet in slagen, dan is het scenario duidelijk voor hem. “Hij komt volgens mij niet voor in de plannen die Franz Tost heeft. Kort gezegd, het is óf het tweede Red Bull zitje volgend jaar óf een jaar op reservebank.”

Het is geen gemakkelijke opdracht, in een team naast Max Verstappen rijden, erkent ook Horner. “Kijk eerst naar hoe Max zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Als je het zo bekijkt, zit Alex dichter bij Max dan Pierre vorig jaar. Tel daar de problemen die we hebben gehad met de auto bij op, dat zijn factoren die het er niet gemakkelijker op hebben gemaakt voor hem.”

“Dat is nu opgelost waardoor we goede hoop hebben dat Alex zich verder verbetert. Maar ja, vergeet niet dat Max misschien wel de lastigste teamgenoot is om het tegen op te nemen. Ieder coureur zou het daar moeilijk mee hebben.”