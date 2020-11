Verstappen ‘gewoon eerlijk’ over race Albon: ’30 seconden erachter zitten is niet heel goed’

Max Verstappen vindt het ‘mooi’ voor teamgenoot Alexander Albon dat hij in Bahrein zijn tweede podiumplek van het jaar heeft gepakt, maar lijkt verder niet heel erg onder de indruk van het optreden van zijn Red Bull-collega…

In gesprek met Ziggo Sport vraagt pitreporter Jack Plooij aan de als tweede gefinishte Verstappen of hij er blij mee is dat Albon naast hem op plek drie op het podium stond in Bahrein, en met de punten die zijn teamgenoot zo aan het teamtotaal heeft toegevoegd. ‘Nu pakt ie die punten waar je eigenlijk het hele jaar op zit te wachten, toch? Of zeg ik dat verkeerd?’, vraagt Plooij aan Verstappen.

“Ja, dat mag je zelf invullen”, reageert de Red Bull-coureur daarop. “Maar ik denk niet dat als jij dertig of veertig seconden achter je teamgenoot rijdt, dat dat heel goed is. Daar mag ik gewoon eerlijk over zijn, toch?” antwoordt de Nederlander.

Verstappen leeft zelfs wel mee met Racing Points Sergio Pérez, die volgens Verstappen ‘een hele sterke race’ reed, maar in het zicht van de haven strandde met motorpech en zo een derde plek in rook zag opgaan. “Al is het voor Alex op zich natuurlijk wel mooi dat ie op het podium staat”, erkent Verstappen.

Albon eindigde op papier op iets minder dan zeven tellen van Verstappen, al eindigde de race natuurlijk met een neutralisatie achter de safetycar én was het gat sowieso een stuk kleiner na een late extra pitstop van Verstappen. Daarvoor was het inderdaad opgelopen tot dertig seconden. Verstappens snelste ronde (en de snelste ronde van de race) was een 1:32.014, 1.670 seconde sneller dan Albons snelste ronde.

