Albon krijgt derde plek in schoot geworpen: ‘Natuurlijk is er wat geluk mee gemoeid’

Alex Albon mocht in Bahrein voor de tweede keer in zijn F1-carrière naar het podium. Dankzij de late opgave van Sergio Pérez finishte de Red Bull-coureur als derde tijdens de eerste van twee races in Bahrein. “Een dubbel podium voor het team voelt goed.”

Voor het eerst sinds de Grote Prijs van Japan in 2017 staan er opnieuw twee Red Bull-coureurs op het podium. Voor Max Verstappen is het podium nummer 41, voor Alex Albon pas zijn tweede. De Thai kreeg de derde plek door de opgave van Pérez in Bahrein in de schoot geworpen. “Er was natuurlijk wat geluk mee gemoeid. Pérez had een heel goede race, maar ik ben blij met dit podium.”

Met zijn podium sluit Albon een wisselvallig weekend af op een positieve noot. Op vrijdag schreef hij zijn RB16 af met een crash tijdens VT2, op zaterdag stuurde hij zijn nieuwe bolide naar P4 in de kwalificatie en op zondag staat hij samen met Verstappen en Hamilton op het podium. “Als je kijkt wat er vrijdag gebeurde, dan voelt dit goed. De jongens (zijn monteurs, red.) leverden geweldig werk. Een dubbel podium voor het team voelt goed, ik ben blij”, vertelt Albon na de race.

Een goed resultaat is welkom voor Albon, want de Thaise jongeling strijdt nog steeds voor zijn stoeltje volgend jaar. “Het voelde alsof het de laatste races steeds beter ging, maar dat toonde zich niet zo in de resultaten. Dit is een volgende stap.” Wat Albon de komende dagen gaat doen, alvorens de Formule 1 opnieuw racet op het Bahrain International Circuit? “We hebben nu drie dagen om wat aan het zwembad rond te hangen of te gaan golfen. Nadien zien we wel weer”, aldus Albon.

