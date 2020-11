In beeld: Crash Grosjean bewijst hoe veilig Formule 1-auto’s anno 2020 zijn

Het moeten 15 angstaanjagende seconden zijn geweest voor Romain Grosjean, in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein crasht de Fransman bij het uitkomen van bocht 3 waarna zijn auto in een vuurbal verandert. Als de vlammen gedoofd zijn, wordt duidelijk hoeveel geluk hij heeft gehad. De auto is in tweeën gebroken en de monocoque heeft zich een baan in de vangrail geboord.

