Ongeluk Grosjean maakte indruk op Verstappen: ‘Dat waren enge beelden’

Hij heeft gedaan wat hij kon maar Mercedes blijft een voordeel houden ten opzichte van Red Bull. Max Verstappen zegt het al het hele jaar en herhaalde het maar weer eens na een tweede plek in Grand Prix van Bahrein. “Het is wat het is, tweede is ook niet slecht.”

De race begon uiteraard vervelend, de crash van Romain Grosjean veroorzaakte een schok in de paddock. Ook de coureurs waren zichtbaar onder de indruk van de beelden, ook al klom de Fransman wonder boven wonder ongedeerd uit de auto. “Dat was wel even eng, ja”, vertelt Verstappen. “We zagen een rode vlag en dat betekent niet meteen dat het slecht is. Maar er was veel vuur te zien en dat is natuurlijk niet goed. Hij heeft geluk gehad, niet normaal dat ongeluk. Ik was geen voorstander van de HALO maar vandaag is er een leven gered. Gelukkig maar dat hij er goed aan toe is. Ik hoop dat hij snel herstelt.”

Bij de herstart mocht Verstappen vanaf de tweede plek beginnen, die had hij bij de eerste start gewonnen op Valtteri Bottas. Hij kreeg het in bocht 1 nog even aan de stok met Sergio Perez maar dat gevecht was daarna ook meteen beslist. Verstappen deed wat hij kon maar moest ook constateren dat Mercedes eigenlijk altijd iets over heeft.

“We komen gewoon snelheid tekort, ik probeerde aan te klampen en dichtbij te blijven. Maar Hamilton heeft altijd een antwoord op iedere versnelling.” Red Bull haalde de Nederlander naar binnen voor de hards maar veel richtte het niet uit. “We waren niet agressief genoeg met onze strategie, denk ik. En de de stop was ook nog langzaam. Het is wat het is, tweede is ook niet slecht.”

Volgende week staat het tweede deel van het Bahreinse tweeluik op het programma: de race op de buitenste ring van het Bahrein International Circuit. “Dat wordt lastig met die extra rechte stukken en minder bochten. Voor de bochten die over zijn, zullen we moeten zoeken naar grip. We zullen zien.”