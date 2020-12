Geen paniek bij Bottas na twee sessies vol foutjes: ‘Nog niets aan de hand’

Niet mijn beste dag, zo typeerde Valtteri Bottas (11e in VT2) zijn vrijdag op de ultrakorte versie van het Bahrein International Circuit. Hij zette de snelste tijd van de dag neer maar die werd wegens overschrijding van de track limits afgenomen. Maar dat was nog niet eens zijn grootste probleem: “In de eerste sessie reed ik al snel een stuk uit mijn vloer, VT1 was daardoor eigenlijk al weggegooid werk.”

Het circuit mag dan slechts 3,5 kilometer lang zijn en vooral bestaan uit lange rechte stukken, wat Bottas betreft is het slingerende deel in sector 2 nog verraderlijk genoeg om echt problemen te veroorzaken. “Het is er heel hobbelig en heel technisch. Het is zeker niet de gemakkelijkste sector en je bent er al snel een tiende kwijt, dat komt je in de kwalificatie duur te staan.”

“Het was best een lastige dag, in de eerste sessie brak ik in mijn eerste run een stuk van de vloer. Dat gebeurde op de kerbstones van bocht 8. Er was een flinke hap uit dus eigenlijk was de rest van de eerste vrije training daarmee verloren”, aldus de Fin. “VT2 ging nog best goed. Ik heb niet echt kunnen pushen op de softs, ik had één redelijk ronde maar die werd me afgenomen wegens de track limits. Dat wordt wel een thema dit weekend, ook in de race kan dat behoorlijk invloed hebben.”

Het was overigens niet de enige keer dat Bottas de track limits bij bocht 8 overtrad, in totaal deed de Fin dat nog eens vijf keer. Er was ook een lichtpuntje wat Bottas betreft, de longruns: “Die waren behoorlijk stabiel, al zag Red Bull er op de mediums ook snel uit. Zij zijn erg competitief. En George is ook snel, ik heb nog genoeg werk te verzetten om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar er is nog niets aan de hand.”

