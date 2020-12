Mick Schumacher behoudt voorsprong na thriller en kroont zich tot kampioen F2

Mick Schumacher betreedt de Formule 1 volgend jaar als F2-kampioen. In de sprintrace op het verkorte circuit van Bahrein consolideerde de Duitser zijn voorsprong op naaste belager Callum Illot maar net. Hij finishte zelf buiten de punten maar Illots zevende plek was niet voldoende om Schumacher af te troeven.

De opdracht voor de Brit vooraf was duidelijk, hij moest winnen of als tweede eindigen én de snelste ronde noteren. In dat scenario mocht Schumacher geen punten scoren. De twee kemphanen startten samen vanaf de tweede rij waarbij Schumacher weer een uitstekende start kende en meteen Jehan Daruvala te pakken had. Bij het aanremmen voor bocht 4 blokkeerde de Duitser echter volledig en moest hij het gewonnen plekje weer prijsgeven. Daarbij beschadigde Schumacher wel zijn banden wat hem nog duur zou komen te staan.

In de derde ronde passeerde hij de Indiër voor de tweede plek maar niet veel later moest hij alsnog gas terugnemen en zijn positie opgeven. Achter hem was concurrent Illot ondertussen op stoom gekomen, hij meldde zich aan de staart van de Duitser en passeerde. Het was duidelijk, Schumachers banden waren toe aan vervanging en hij ging naar binnen.

Illot, op dat moment derde, had plotselinge hoop op de titel maar slaagde er niet in Daruvala en Ticktum vooraan bij te halen. In de slotfase werd de Brit nog ingehaald door Tsunoda, Zhou, Shwartzman en Alesi. Hij finishte uiteindelijk als zevende. Schumacher kwam in de achterhoede binnen en pakte nog de snelste ronde. De race werd gewonnen door Jehan Daruvala voor Yuki Tsunoda en Dan Ticktum.

Mick, de zoon van racelegende Michael Schumacher, bekroont op deze manier zijn promotie naar de Formule 1. Volgend jaar zal de 21-jarige Duitser uitkomen bij het team van Haas. Vorig jaar bleek een leerjaar voor Schumacher maar dit jaar is hij van allen het meest constant geweest. Slechtst twee keer was hij de winnaar maar een legio aan podiumplekken en hoge klasseringen maken Schumacher tot de uiteindelijke kampioen.

