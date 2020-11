Magnussen onder de indruk van Mick Schumacher: ‘Hij zou goed bij Haas passen’

Mick Schumacher wordt de laatste weken veelvoudig in verband gebracht met Haas. Volgens vertrekkend Haas-coureur Kevin Magnussen zou de zoon van Michael Schumacher goed bij het team passen.

Mick Schumacher, die momenteel de leider is in het Formule 2-kampioenschap, is een Ferrari-junior en doordat Haas gebruik maakt van Ferrari-motoren wordt hij vaak genoemd bij het Amerikaanse team. Kevin Magnussen vertrekt aan het eind van het seizoen bij Haas en ziet in Schumacher een uitstekende opvolger.

“Hij moet wel op de lijst staan bij Günther en Gene”, vertelt hij in de podcast In the Pink. “Ik heb een keer met hem gesproken. Hij is groot talent, leidt het Formule 2-kampioenschap en rijdt geweldig. Ik denk dat hij geweldige toevoeging zou zijn aan het team”, aldus de Deen.

