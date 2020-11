Deze studie berekende wie statistisch gezien tot top 10 beste F1-coureurs aller tijden behoort

Money.co.uk, een Britse website om prijzen te vergelijken, heeft zijn analyse-tools voor een keer voor iets compleet anders ingezet. De Britse site probeerde een steeds terugkerende vraag te beantwoorden en berekende aan de hand van negen parameters wie statistisch gezien de beste Formule 1-coureur aller tijden is. Lewis Hamilton is volgens de studie de beste coureur ooit, de verdere invulling van de top 10 levert enkele opvallende resultaten op.

Om de grootste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 met elkaar te vergelijken, analyseerde Money.co.uk de prestaties van meer dan 700 coureurs uit de 70-jarige F1-geschiedenis aan de hand van negen verschillende parameters, waaronder percentage gewonnen races, behaalde punten per race (geschaald naar het huidige puntensysteem) en podiumplaatsen.



Om ook de betrouwbaarheid van auto en de prestaties van de teams in de berekening te betrekken, werd er rekening gehouden met het percentage races waarin de coureurs door mechanische problemen gedwongen werden tot opgave en het aantal punten dat iemand wist te scoren in vergelijking met zijn teamgenoot in hetzelfde jaar. Op die manier kwam de Britse website tot de volgende top 10:

Lewis Hamilton is volgens de studie van Money.co.uk statistisch gezien de beste F1-coureur in de geschiedenis van de sport. Nipt, want de Brit ging dankzij zijn zevende wereldtitel voorbij vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio in de ranking. Michael Schumacher, wiens record Hamilton in Turkije evenaarde, vervolledigt de top 3. Ayrton Senna vinden we pas op plek 7, Niki Lauda op tien.

Van de huidige grid krijgen vier coureurs een plek in de top 50 aller tijden. Hamilton voert de ranking aan, Sebastian Vettel vinden we op plek 9, Kimi Räikkönen wordt als 33ste geklasseerd en Max Verstappen staat op plek 46 (vlak achter Nico Rosberg). Fernando Alonso, die volgende jaar terugkeert op de grid, staat op de 24ste plaats. De volledige ranking en meer informatie over de berekening vind je hier.

