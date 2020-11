Brawn: ‘Turkse GP herinnerde ons aan het enorme talent van Vettel’

De Turkse GP was een race waarin de oudere coureurs hun ervaring etaleerden en de jonge garde toonde dat ze nog dingen kunnen leren. Dat stelt Ross Brawn in zijn wekelijks column voor Formula 1. “Dit zal een referentiepunt zijn in de ‘databank’ van de jonge coureurs.”

Met Lewis Hamilton, Sergio Pérez en Sebastian Vettel stonden in Turkije drie zeer ervaren coureurs op het podium. “Wat we zondag zagen, was de oude garde die zijn ervaring demonstreerde en de jonge troonopvolgers die lieten zien dat ze nog wel wat te leren hebben. Het was fascinerend om Sebastians optreden te zien, mensen schrijven een sporter snel af als ze een mindere periode doormaken”, schrijft Brawn.

“Zondag herinnerde ons aan zijn enorme talent”, gaat Brawn verder over de prestatie van Vettel. “Hij staat dit jaar een beetje in de schaduw van Charles (Leclerc, red.) en het einde van zijn huwelijk met Ferrari is niet gemakkelijk. Volgens mij was de Turkse Grand Prix een geweldige dag voor hem. Hij maakte geen enkele fout en was klaar om aan te vallen als de gelegenheid zich voordeed.”

Niet alleen Vettel maakte indruk op Brawn, ook Pérez imponeerde. “Pérez leverde een geweldige prestatie. Ik heb het al eerder in deze column gezegd: het zou een tragedie zijn als hij volgend jaar niet in de F1 zit. Hij verdient zijn plek op de grid dubbel en dik. Als je als team een competitieve coureur wil om elke kans te maximaliseren, dan is Pérez de man die je zoekt.”

Ervaring

Waar de ervaren coureurs hun ervaring gebruikten, toonden sommige jonge coureurs een gebrek daaraan. “De jongere coureurs, zoals Charles en Max (Verstappen, red.), maakten daarentegen fouten. Ze hadden nog nooit een race als deze meegemaakt. Het was een echte uitdaging om in te schatten hoe de banden zich zouden gedragen, hoe ze zouden evolueren en om te anticiperen hoe de banden over 10 of 20 ronden zouden zijn, dit is waar de ervaring kwam bovendrijven. Dit zal een referentiepunt zijn in de ‘databank’ van de jonge coureurs”, omschrijft Brawn de Turkse GP als leermoment. “Als we morgen opnieuw een race in Turkije zouden rijden, weet ik zeker dat veel van hen het anders zouden aanpakken.”

