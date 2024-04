Dat de Formule 1 een gevaarlijke, soms levensbedreigende sport kan zijn weten we maar al te goed. Toch voelen coureurs als Max Verstappen zich relatief veilig in hun bolides. De drievoudig wereldkampioen vindt de rally’s van Verstappen senior al een stuk gevaarlijker. Carlos Sainz – die ook een bekende vader in de rallysport heeft – sluit zich daar bij aan.

Na de Grand Prix van Japan werden de drie mannen op het podium (Verstappen, Pérez en Sainz) gevraagd naar de gevaren van het rijden in de Formule 1. Er ging het hele weekend extra veel aandacht uit naar de veiligheid, omdat Jules Bianchi tien jaar geleden verongelukte op Suzuka. De coureur overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Max Verstappen erkent het gevaar van de sport, maar vindt de rally-activiteiten van vader Jos stiekem riskanter.

Gevaren van de rallysport

“Als ik zijn onboards zie, denk ik dat hij een stuk meer in gevaar is dan ik”, aldus Max Verstappen over vader Jos. “Ik heb veel respect voor rallyrijders. Dat heeft vooral met bomen en dergelijke te maken. Hier (in de Formule 1, red.) hebben we muren die gemaakt zijn om een bepaalde impact op te vangen, maar een boom geeft niet echt mee.”

Carlos Sainz, wiens vader bekend staat om zijn stunts in onder andere Dakar, is het daarmee eens. “Mijn vader is in veel meer gevaar”, gaf Sainz toe. “Hij is 62 en heeft al zoveel risico’s genomen in zijn leven. Ik vraag hem wel eens waarom hij niet gewoon thuisblijft bij mijn moeder.”

“Misschien vind je moeder dat wel fijn, dan heeft ze iets meer vrije tijd”, grapte Verstappen.

Anders dan Verstappen en Sainz heeft Sergio Pérez geen ouders die rally rijden. Toch denkt de Mexicaan dat zijn vader nog het meeste risico loopt. “Mijn pa zit in de politiek, dus hij is in veel meer gevaar dan ik”, reageerde hij droogjes.

