Vettel grapt: ‘Moeten Binotto misschien vaker thuis laten!’

Ferrari boekte in Turkije het beste resultaat van dit seizoen met de derde plaats voor Sebastian Vettel en de vierde plaats voor Charles Leclerc. En dat terwijl de teambaas, Mattia Binotto, er voor het eerst dit seizoen niet bij was langs het circuit. Voor een knipogende Vettel is het dan ook wel duidelijk wat Ferrari moet doen voor betere resultaten: “Moeten Binotto misschien vaker thuislaten!”

Ferrari stond er op de vrijdag en zaterdagochtend goed bij op Istanbul Park, maar stelde in de kwalificatie teleur. Toch herpakte de Italiaanse renstal zich onder de lastige omstandigheden op het spekgladde en natte circuit. Met een goede strategie behaalde Ferrari het beste resultaat van het seizoen, met de derde plaats voor Vettel en de vierde plaats voor Leclerc. Teambaas Mattia Binotto zat echter in Italië in de fabriek in Maranello, terwijl Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari, zijn taken in Turkije overnam.

“We hebben de meeste punten van het seizoen gescoord terwijl hij er niet bij was. Misschien moeten we hem vaker thuis laten!”, grapt Vettel over de afwezige Binotto bij de persconferentie na afloop van de Turkse GP. “Nee, ik geloof daar niet in”, benadrukt de Duitser.

Hoewel het voor Ferrari een goede race was, was Leclerc na afloop duidelijk teleurgesteld. De Monegask probeerde Sergio Pérez in te halen voor de tweede plaats maar verloor daardoor zijn derde plaats aan Vettel en viel dus buiten het podium. Voor Leclerc heeft Vettel dan ook nog bemoedigende woorden. “Ik zie vaak wat van mezelf in hem. Hij is veel jonger en erg snel. Ik heb nog niet de kans gehad om met hem te praten, maar ik zal hem vertellen dat het een beetje irrelevant is dat hij niet op het podium stond, want hij heeft nog zo veel jaren te gaan en zal nog veel podiums pakken. Dat weet ik zeker.”

“Het is terecht dat Charles boos is”, vervolgt hij. “Hij maakte een fout waardoor hij buiten het podium viel. Maar zoals ik zei is dat in het grotere plaatje irrelevant voor hem. Ik laat dit nooit tussen ons komen. Ik ben blij met alles wat hij bereikt en zal bereiken omdat hij zo’n goede gozer is”, besluit de viervoudig wereldkampioen.