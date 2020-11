Zeven cruciale momenten waardoor Hamilton opnieuw wereldkampioen werd

Afgelopen zondag won Lewis Hamilton de Turkse Grand Prix en werd hij voor de zevende keer wereldkampioen in de Formule 1 en evenaarde hij de zeven wereldtitels van Michael Schumacher, maar hoe kwam zijn titel ook alweer tot stand? FORMULE 1 licht zeven cruciale momenten toe op weg naar zijn zevende wereldtitel.

GP van Steiermark: Indrukwekkende kwalificatieronde

De eerste klap is een daalder waard geldt bepaald niet bij Lewis Hamilton. Net zoals in 2016, 2017, 2018 en 2019 wint hij niet de eerste race van het seizoen. Valtteri Bottas wint de eerste race op de Red Bull Ring. Bij de toen zesvoudig kampioen gaat bijna alles mis wat mis kan gaan. Hij krijgt een gridstraf voor het negeren van gele vlaggen in de kwalificatie en krijgt in de race een vijf seconden tijdstraf voor een aanrijding met Alexander Albon, waardoor hij zijn tweede plaats kwijtraakt en slechts vierde wordt.

Maar in het tweede weekend zet hij het recht. In de stromende regen op zaterdag zet hij Verstappen op 1,2 seconden en teamgenoot Bottas op maar liefst 1,4 seconden. In de race domineert hij en komt zijn eerste plaats niet in gevaar. Bottas weet pas aan het einde van de race Verstappen in te halen en wordt op afstand tweede. Game on!

GP van Engeland: Het geluk van een kampioen

Het is tegeltjeswijsheid, maar af en toe heb je als kampioenschapsleider geluk nodig. Hamilton lijkt op weg te zijn naar een ‘eenvoudige’ overwinning op Silverstone, maar in de slotfase gebeurt er van alles. Bottas ligt tweede, maar met nog drie rondes te gaan, loopt zijn linkervoorband leeg en valt hij terug naar de elfde positie.

Hamilton treft hetzelfde lot in de laatste ronde, maar heeft geluk: waar zijn teamgenoot in de laatste bocht een lekke band oploopt en een hele ronde moet afleggen op drie wielen, moet de Brit slechts een halve ronde afleggen op drie wielen. Doordat Verstappen, die uit voorzorg een pitstop heeft gemaakt, ruim een halve minuut achter hem ligt, kan Verstappen hem net niet pakken en wint Hamilton op drie wielen de Britse Grand Prix. Na afloop maakt Bottas een geslagen indruk. “Hij heeft zoveel geluk.”

GP van Italië: Maximaliseren op mindere dagen

Mercedes domineert op Monza, maar weet door een strategische blunder niet te winnen. Kevin Magnussen moet zijn Haas parkeren en doet dat vlak voor de pitstraatingang en dus wordt de pitstraat gesloten en de safety car de baan opgestuurd. Mercedes heeft het niet in de gaten dat de pitstraat gesloten is en roept Hamilton naar binnen. Hij komt als leider weer de baan op, maar de wedstrijdleiding stelt gelijk een onderzoek in.

Na een zware crash van Charles Leclerc in de Parabolica wordt de rode vlag gezwaaid en op dat moment geven de stewards Hamilton een tien seconden stop-and-go penalty. Hij lost zijn straf na de herstart gelijk in en valt terug naar de laatste plaats. Het is dé kans van Bottas om in te lopen in het kampioenschap, maar de Fin slaagt er niet in. Op een dag waar een Alpha Tauri de race wint en een McLaren en een Racing Point op het podium staan, wordt Bottas slechts vijfde. Hamilton weet de schade te beperken en wordt nog zevende en zo loopt de Fin maar drie punten in.

GP van Toscane: Slechte tweede start komt Bottas duur te staan

De Mercedessen zijn in de kwalificatie op Mugello enorm aan elkaar gewaagd en opnieuw verovert Hamilton met een klein verschil de pole, maar Bottas heeft aan zijn starts gewerkt en dat werpt zijn vruchten af: hij heeft een goede start en pakt gelijk de leiding. Eindelijk lijkt het zijn kant op te vallen, maar weer zit het niet mee.

De race wordt na een megacrash op start-finish stilgelegd en dus volgt er een nieuwe startprocedure. Bottas verprutst zijn tweede start en raakt de leiding kwijt aan zijn teamgenoot, die de leiding niet meer afstaat. Weer een gemiste kans voor de Fin.

GP van Eifel: Bezwijken onder de druk

Bottas weet Hamilton steeds vaker uit te dagen in de kwalificaties en pakt op de Nürburgring de pole. De Fin trekt na de start een klein gaatje naar zijn teamgenoot, maar verremt zich in de dertiende ronde en Hamilton kan hem buitenom passeren.

Een paar rondes later valt Bottas door mechanische pech uit en dus deelt Hamilton een ferme tik uit in het kampioenschap. Bottas beseft nu ook dat hij een wonder nodig heeft om kampioen te worden.

GP van Portugal: Definitieve nekslag?

De Formule 1 reist voor het eerst af naar Portimão. Bottas domineert de trainingen, staat bovenaan in Q1 en Q2, maar op het moment suprême gaat Lewis Hamilton er met de pole vandoor. Hij wordt er moedeloos van. Weer verslaat Hamilton hem op het moment dat het er echt toe doet.

Op zondag krijgt de Fin een uitgelezen kans om te winnen. Hamilton worstelt in de miezerregen op Portimão en Bottas grijpt de leiding, maar kan niet lang genieten van de eerste plaats. Hamilton haalt hem met gemak in en rijdt vervolgens 25 (!) seconden bij hem weg. Is het kampioenschap nu beslist en is Bottas mentaal geknakt?

GP van Turkije: De genadeklap

Tekenend voor het kampioenschap is het weekend in Turkije. Mercedes worstelt op het spekgladde Istanbul Park en komt nauwelijks uit de verf op zaterdag. Hamilton moet genoegen nemen met P6, terwijl Bottas slechts negende wordt. Bij de start kiest Hamilton het juiste spoor en ligt hij na bocht één al derde.

Bottas kent een verschrikkelijke eerste ronde. Hij spint in bocht één en in bocht negen spint hij opnieuw na een aanvaring met Esteban Ocon. Het is het begin van een verschrikkelijke dag voor de enige uitdager van Hamilton in het kampioenschap. Bottas worstelt, mede door een probleem met zijn stuur, op het gladde asfalt, spint zes maal en wordt op een rondje gezet door zijn teamgenoot, die in stijl kampioen wordt.

