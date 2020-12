Schumacher stelt zichzelf beschikbaar: ‘Als Haas me in Abu Dhabi al nodig heeft, dan ben ik er klaar voor’

Romain Grosjean is vandaag ontslagen uit het ziekenhuis, maar of hij op tijd fit is voor de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi is maar de vraag. Mocht hij niet kunnen rijden, dan stelt toekomstig Haas-coureur Mick Schumacher zichzelf beschikbaar. “Ik denk dat ik er klaar voor ben.”

Romain Grosjean is herstellende na zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Bahrein afgelopen weekend. De Fransman heeft brandwonden op zijn handen en enkels en die herstellen voorspoedig, maar of hij volgende week fit genoeg is om deel te nemen aan de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi is maar de vraag. Mocht hij niet fit genoeg zijn dan wil Mick Schumacher, die vanaf 2021 bij Haas rijdt, hem willen vervangen.

“Ik denk dat ik er klaar voor ben”, zegt Schumacher. “Er zijn drie vrije trainingen om de auto en de baan beter te leren kennen. Tuurlijk is het een gigantische uitdaging, maar zo leer ik de auto beter kennen en kan ik me alvast voorbereiden op volgend jaar”, aldus de zoon van Michael Schumacher.

Schumacher zou dus een optie zijn voor Haas, maar volgens teambaas Günther Steiner is er nog niet over gesproken. “Er staan genoeg coureurs klaar om Grosjean te vervangen, daar ben ik niet bezorgd over. Maar we nemen pas een beslissing als we zeker weten dat Grosjean niet kan rijden. Het zou leuk zijn als Grosjean zijn tijd bij Haas met een race kan afsluiten. Dat is ons doel en ik steun hem volledig daarin”, aldus Steiner tegen Motorsport.

