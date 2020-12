Stroll zag zichzelf de race al winnen: ‘Maar ik ben super blij voor Pérez’

Lance Stroll zag de zege al voor zich in de Grand Prix van Sakhir, maar door persoonlijke fouten kwamen Esteban Ocon en teamgenoot Sergio Pérez hem voorbij, en dat leverde Pérez uiteindelijk de zege op en Ocon de tweede plek. Stroll moest het zodoende met P3 doen.

Lees ook: Pérez stunt met zege in GP Sakhir na gestuntel Mercedes, Ocon en Stroll op podium

Die uitkomst valt uiteraard te danken aan de meltdown bij Mercedes, dat soeverein naar de zege leek te rijden, maar er een potje van maakte in de pits. Op dat moment ligt Stroll al achter Pérez en Ocon, die hem door zijn eigen fouten voorbij zijn gegaan.

“Ik ben eigenlijk deels teleurgesteld met dit resultaat, want ik had dus gedacht dat ik de race misschien had kunnen winnen. Ik verremde me echter wat bij het uitkomen van de pits en daardoor kon Esteban er langs.”

Niet lang daarna moet Stroll ook aan Racing Point-collega Pérez een plek prijsgeven, nu omdat hij een lock-up heeft bij bocht vier. “Ik duelleerde met Ocon, maar was te laat met het activeren van DRS. Zo had Sergio een goede run. Ik verdedigde nog, maar verrekende me. Zo kwam Sergio er dus voorbij.”

Met Pérez die Ocon daarna inrekent en vervolgens Mercedes’ broddelwerk in de pits, is de volgorde aan kop Pérez, Ocon, Stroll – en zo blijft het ook. “Ik had het tempo gewoon niet om Ocon te pakken, maar ik ben heel blij voor het team.”

“Eerste en derde, dat is precies wat we nodig hebben met oog op het WK”, doelt hij op hoe de veertig punten Racing Point van de vierde naar derde plek hebben gepromoveerd. “Ik ben uiteraard ook super blij voor Sergio, want hij wachtte al zo lang op een zege. Ik ben echt heel happy voor hem.”

Lees ook: Verstappen heeft duidelijke mening over inhaalpoging Leclerc: ‘Gewoon dom’