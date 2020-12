Top & Flop Sakhir: Magistrale Pérez en Russell, matige Bottas en een té enthousiaste Leclerc

Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en licht er in Top & Flop een aantal uit. Sergio Pérez won op verrassende wijze de Grand Prix van Sakhir, George Russell had moeten winnen, maar door gestuntel van Mercedes en pech wint de Brit niet en Charles Leclerc en Valtteri Bottas vallen zwaar tegen.

Top

Sergio Pérez, Racing Point. Start: 5, finish: 1. Cijfer: 9

Pérez haalt een week na zijn pijnlijke uitvalbeurt in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein revanche en hoe! Na de start ziet het er niet goed uit voor de Mexicaan. Hij is slachtoffer van een ambitieuze actie van Charles Leclerc, spint van de baan en ligt aan het einde van de eerste ronde achttiende en laatste. Wat volgt is een indrukwekkende inhaalrace waarbij hij de ene na de andere coureur inhaalt. Door een uitstekende strategie en een beetje geluk ligt hij na de safety car-fase en gestuntel bij Mercedes ineens aan kop en die leidende positie geeft hij niet meer weg, ondanks dat Russell hem met rasse schreden nadert. Alleen slaat bij hem de pechduivel toe en zo wint de Mexicaan voor het eerst in de Formule 1. Helmut en Christian, kijken jullie mee?

George Russell, Mercedes. Start: 2, finish: 9. Cijfer: 9

Arme Russell. Door geklungel van Mercedes en een lekke band loopt hij een verrassende zege mis bij zijn debuut bij Mercedes en wordt hij slechts negende.

Subtop

Esteban Ocon, Renault. Start: 11, finish: 2. Cijfer: 9

De opluchting is groot bij Ocon na afloop de race. Eindelijk zit het de Fransman mee en wordt hij door een beetje geluk en goed verdedigen tweede.

Daniil Kvyat, Alpha Tauri. Start: 6, finish: 7. Cijfer: 8

Normaal gesproken zou Kvyat tekenen voor een zevende plaats, maar deze keer is de Rus teleurgesteld. De safety car valt op een ongunstig moment en daardoor loopt hij een podium mis.

Flop

Charles Leclerc, Ferrari. Start: 4, finish: uitgevallen. Cijfer: 5

Het weekend begint nog zo mooi voor Charles Leclerc. Hij verbaast vriend en vijand met misschien wel de beste kwalificatieronde van het seizoen. Slechts twee tienden komt hij tekort voor een verrassende pole position. De Ferrari is geen wonderauto dit jaar, mede door de zwakke krachtbron, maar Leclerc laat zich op zaterdag van zijn beste kant zien. Op zondag laat hij zich van zijn slechtste kant zien. Hij verremt zich en tikt Sergio Pérez om en schakelt daarbij ook nog Max Verstappen uit. Een enthousiaste actie van de Monegask. Leclerc treft volledige blaam voor het incident en trekt na afloop ook het boetekleed aan. “Als er één iemand schuldig was, dan ben ik het wel”, zegt de Ferrari-coureur. De wedstrijdleiding bestraft hem voor het voorval en dus krijgt hij een gridstraf van drie plaatsen voor de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi.

Valtteri Bottas, Mercedes. Start: 1, finish: 8. Cijfer: 5

Bottas heeft in de race geen schijn van kans tegen Mercedes-debutant Russell, Bottas kan hem amper bijbenen en door gestuntel bij Mercedes en oude banden wordt de Fin slechts achtste.

De complete 'Top & Flop', inclusief rapportcijfers voor alle twintig coureurs, lees je in de rubriek 'Team voor team' in FORMULE 1.