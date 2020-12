Bottas snapt het ook wel: ‘Voor wie niet weet wat er speelde in Sakhir, sta ik er niet goed op’

“Het is makkelijk voor mensen om te zeggen dat ik door een nieuwkomer ben verslagen, terwijl ik al jaren bij het team zit”, zo erkent Valtteri Bottas na de Grand Prix van Sakhir, waarin Mercedes-invaller George Russell – en niet Bottas – tot het geblunder in de pits onderweg was naar de zege. De situatie was echter anders dan hij leek, stelt Bottas.

In gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, wordt Bottas de vraag gesteld die menigeen op de lippen brandde na Russells indrukwekkende optreden in de Grand Prix van Sakhir: waarom was de jonge Britse nieuwkomer sneller dan de ervaren Fin die al jaren voor Mercedes rijdt?

“De race was nog niet afgelopen toen het mis ging in de pits”, haalt Bottas, uiteindelijk achtste, in de eerste plaats aan. Wat in de pits gebeurde bij hun tweede stops, ‘veranderde alles’ volgens Bottas. “Ik was daarvoor namelijk langer doorgereden op de mediums voor we bij onze eerste pitstops naar harde banden overstapten, en dat zou me later in de race kansen hebben geboden”, is Bottas overtuigd.

‘Reed niet met het mes op de keel’

Direct na zijn eerste stop lag Bottas meer dan acht seconden achter op Russell, mede omdat hij daarvoor wat afstand van de Brit had gehouden.

Na die eerste reeks stops bracht Bottas het gat inderdaad van acht naar zo’n vijf seconden terug. “Ik had er daarom vertrouwen in George nog te pakken. Op de harde banden voelde de auto beter aan voor mij. Ik reed toen ook niet eens met het mes op de keel, maar toch haalde ik George bij. Maar ja, uiteindelijk is het zo’n ‘wat als’-situatie”, door het geblunder in de pits dat Mercedes-duo veel plekken kostte.

Wat Bottas desgevraagd nog wel erkent, is dat hij begrijpt dat buitenstaanders niet onder de indruk zullen zijn van zijn optreden ten opzichte van Russell in Sakhir. “Natuurlijk: bij wie niet weet wat er speelde, sta ik er niet goed op. Voor mensen die de situatie niet kennen, is het makkelijk om te zeggen dat ik verslagen ben door een nieuwkomer, terwijl ik al jaren bij het team zit.”

“De mensen die weten hoe het zit, weten echter hoe de performance was en wat het eindresultaat had kunnen zijn. Ik weet verder ook niet wat ik erover moet zeggen.”

Wolff: Bottas straalde niet

Genoeg tekst en uitleg dus van Bottas, maar nota bene Mercedes-teambaas Toto Wolff liet zich na de race tegenover Sky Sports F1 ontvallen dat Bottas ‘niet straalde’ onder het kunstlicht in Bahrein en hij maar eens met de coureur en diens crew moest praten over het optreden… Wolff vroeg zich ook hardop af of het scherpe randje er even af is bij Bottas nu hij de titelstrijd heeft verloren van Lewis Hamilton.

Bottas zelf was overigens wel realistisch genoeg om toe te geven dat het, ondanks bovenstaande verklaring, ‘geen best weekend’ voor hem was. De Fin hoopt dat het volgend weekend beter gaat in Abu Dhabi. “Dat is een normaal circuit in plaats van een Mickey Mouse-baan, dus daar kun je ook makkelijker het verschil maken.”

