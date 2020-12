Wolff zoekt geen excuses voor pitstopfiasco: ‘Dit was een kolossale f*ck up’

Toto Wolff zoekt niet naar excuses na de zeldzame fouten bij Mercedes tijdens de GP van Sakhir. Tijdens de safety car-fase deed Mercedes een ‘safety stop’, door communicatieproblemen en verkeerde banden verspeelde Mercedes en George Russell daardoor een zekere overwinning. “George zou zijn eerste race voor Mercedes moeten gewonnen hebben.”

Terwijl de safety car op de baan komt zodat de marshalls de brokstukken van Jack Aitkens crash kunnen opruimen, roept Mercedes George Russell en Valtteri Bottas naar binnen. De pitcrew krijgt die call echter niet te horen, want leidt tot een grote chaos voor de Mercedes-pitbox. “Dit was een kolossale f*ck up”, verwoordt Toto Wolff het niet erg netjes op de Britse zender Sky Sports.

“De pitcrew hoorde de call voor de pitstop niet, mogelijk door een probleem met de communicatiekanalen. Toen onze coureurs vervolgens binnenkwamen, kregen ze de verkeerde banden. George kreeg namelijk banden van Valtteri”, legt de Mercedes-teambaas de chaos uit. “De race was toen echter nog niet verloren”, benadrukt Wolff. Russell kreeg later een lekke band en raakte door die extra pitstop niet verder dan de negende plaats.

“Het was een safety stop, want we hadden het gat ervoor. Ik kan de beelden zelfs niet bekijken”, reageert Wolff wanneer hij het fragment te zien krijgt tijdens het interview. “Over het algemeen leverden we vandaag prima werk. Dit was geen menselijke fout, we moeten de oorzaak onderzoeken en ervan leren.”

(tekst loopt door onder foto)

Door het hele pitstopfiasco zag George Russell zijn eerste Formule 1-overwinning door zijn vingers glippen. De Brit was vlak na de race niet te troosten, maar er zullen nog kansen volgen, stelt Wolff. “Ik heb daarnet met George gesproken, dat was erg emotioneel. Hij zou zijn eerste race voor Mercedes moeten gewonnen hebben, op zo’n moment kan je niet veel zeggen”, vertelt de Oostenrijk.

“Dit zal niet zijn laatste kans op een overwinning zijn, dit is nog maar het begin van zijn sprookje. Ik denk dat een nieuwe ster is geboren”, spreekt Russell vol lof over de vervanger van Lewis Hamilton. “Lewis is de absolute benchmark, niemand komt bij hem in de buurt. Maar vandaag hebben we gezien dat er een nieuwe generatie is opgestaan. Voor hen is the sky the limit.”

Wat is de situatie van Hamilton voor volgende week, wil Sky Sports weten voor Wolff ervandoor gaat. “We moeten kijken hoe snel hij herstelt, maar vandaag voelde hij zich alvast wat beter. Als hij negatief test, is de auto weer voor hem”, aldus Wolff.

