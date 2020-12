Boordradio: Hoe Mercedes een één-twee verloren zag gaan

De Grand Prix van Sakhir had een één-twee voor Mercedes moeten opleveren, maar mondde uit in een Mexicaans feestje nadat Sergio Pérez wonderbaarlijk de zege pakte. Mercedes stuntelde tijdens de pitstops in de slotfase van de race, waardoor Valtteri Bottas terugviel terwijl George Russell een ronde na die pitstop opnieuw naar binnen moest komen vanwege verkeerde banden. Uiteindelijk kwamen de twee coureurs als achtste en negende over de streep, een overzicht van de boordradio’s van hoe Mercedes de zege uit handen gaf in Bahrein.

Russell

Na de crash van Jack Aitken, waarbij de Britse Koreaan de voorvleugel van zijn Williams op het circuit achterlaat, volgt de tweede safetycarfase van de race. Russell en Bottas liggen op dat moment comfortabel op de eerste en tweede plaats, maar Mercedes besluit om beide coureurs naar binnen te halen.

Russell komt net de laatste bocht uitgereden wanneer de virtuele safetycar wordt ingewisseld voor de door Bernd Mayländer bestuurde safetycar. “Rijden we door, of…?”, vraagt Russell dan aan Peter Bonnington, normaliter de engineer van Lewis Hamilton. Daarbij is goed te zien dat de Brit het rustig aan doet omdat de pitstraat nadert. “Box, box, box!”, reageert ‘Bono’. Na de pitstop krijgt hij de instructies om zich aan de deltatijd te houden en die niet te overschrijden.

Eenmaal aangesloten achter de safetycar, op het rechte stuk tussen bocht 9 en 10, krijgt Russell een onverwachte instructie. “Oké, we moeten weer naar binnen, we hebben een gemixte bandenset”, meldt Bonnington. “Het zou in orde moeten zijn, gewoon nog een keer naar binnengaan”, aldus de engineer. Russell sluit na die tweede pitstop aan achter tijdelijke teamgenoot Bottas. “Zit Valtteri voor ons?”, vraagt Russell, die dat bevestigd krijgt. “Rijden we dan op z’n minst op P2?”, aldus de Brit, die dan als vijfde aansluit. “Alle auto’s voor ons rijden op gebruikte banden”, krijgt hij te horen van zijn engineer.

“We zouden een flink voordeel moeten hebben met deze banden”, zo motiveert Bonnington Russell. “Dat hoop ik verdomme van wel”, aldus de duidelijk ontevreden Brit, voor wie de pech nog niet ophield daar. Hij rijdt richting raceleider Pérez toe, maar met nog een paar ronden te gaan moet hij opnieuw naar binnen, dit keer vanwege een lekke band. “Het lijkt erop dat we een lekke band hebben linksachter”, meldt Bonnington. “Rijden we door of..?”, vraagt Russell, die de pitstraat uiteindelijk overslaat omdat het antwoord te laat komt. “Blijf doorgaan, het zou nog oké moeten zijn voor deze ronde. “Het is echt een lekke band, box, box”, aldus ‘Bono’. “Aaaaah”, baalt Russell. “Zeker weten?”, vraagt hij dan, met het antwoord van Bonnington dat hem niet bevalt. “Ik weet niet wat ik moet zeggen”, aldus Russell. “Ik deel je gevoel hier”, reageert zijn engineer, die hem aanspoort om zijn hoofd koel te houden: “Je kan nog punten pakken.”

Na afloop van de race is de teleurstelling, die als negende over de streep komt en nog het bonuspuntje voor de snelste raceronde pakt, begrijpelijk groot bij Russell. “Het spijt me heel erg George, je had duidelijk de snelheid vandaag. Maar ja, het spijt me heel erg dat je in deze situatie terechtkwam. Je hebt vandaag je kracht laten zien”, aldus de lovende Bonnington. “Ik weet niet wat ik moet zeggen jongens, reageert Russell. “De zege is ons twee keer ontnomen. F***. Het was me een genoegen, ik heb er f****** van genoten. Om eerlijk te zijn ben ik echt ontdaan, absoluut ontdaan. Ik hoop dat ik deze kans nog een keer krijg, bedankt”, aldus de Brit, die dan James Vowles, het strategisch hoofd van Mercedes, te horen krijgt.

“Je hebt een solide race gereden. Elke keer als het tegenzat, bleef je vechten. Goed gedaan”, aldus Vowles, waarna de microfoon overhandigd wordt aan teambaas Toto Wolff. “George, het spijt me voor wat er is gebeurd. Je hebt geweldig gereden”, aldus de lovende Wolff, waarna Russell hem bedankt.

Mercedes gaf na de race te kennen dat de verwarring bij de pitstop van Russell veroorzaakt werd door een probleem met de radioverbinding. “Toen we de pitcrews opriepen kregen zij dat via de radio te horen en hebben ze de banden gepakt”, legt Wolff uit tegen Motorsport.com. “Eén kant van de garage, die van George, kreeg die oproep niet. We hadden een niet werkende radio en toen kwamen de verkeerde jongens met de verkeerde banden naar buiten”, aldus de Mercedes-teambaas.

Bottas

Voor Bottas verloopt de pitstop ook allesbehalve soepel. De Fin krijgt in eerste instantie te horen dat hij moet doorrijden, maar krijgt dan toch de instructie om net als Russell naar binnen te komen voor een pitstop. Hij krijgt dan de mediums, maar het gaat linksvoor fout waarna hij weer op dezelfde harde band door gaat. “Wat zijn dit voor banden?”, vraagt Bottas. “Je rijdt weer op de harde band, de oude banden zitten er weer op”, antwoordt zijn engineer. “Zeg nog eens welke banden dit nou zijn”, vraagt Bottas opnieuw. “Ik geloof dat we nu weer op de harde band rijden, waar je net op hebt gereden”, luidt het antwoord vanaf de pitmuur. “Waarom?”, vraagt Bottas. “Dat bespreken we later wel”, krijgt de Fin te horen.

“George is weer naar binnen, we hebben wat verwisseld met de banden”, meldt zijn engineer dan. “We hebben wat posities verloren”, vervolgt hij, maar Bottas komt dan wel vóór Russell terecht. Bottas eindigt uiteindelijk als achtste nadat hij hard terugviel in de slotronden. “Sorry voor het door elkaar halen, we zouden veel beter moeten zijn dan dit”, erkent zijn engineer. De Fin zelf blijft de gehele uitloopronde stil.