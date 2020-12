Bottas: ‘Ik verliet de pits op de banden waarmee ik binnenkwam, niet ideaal’

Valtteri Bottas wijst vooral naar Mercedes’ geblunder in de pits als reden voor zijn teleurstellende achtste plek in de Grand Prix van Sakhir. Daarvoor leek hij de zege ook al te hebben verloren aan gelegenheidsteamgenoot George Russell, al achtte Bottas zich nog kansrijk.

Dat laatste dan omdat hij, zoals Bottas aanhaalt in gesprek met Ziggo Sport, na zijn eerste pitstop ‘op Russell begon in te lopen’. Daarvoor, zo erkent hij echter, had Russell een betere start ‘en een goede eerste stint’.

Wat er vervolgens mis ging bij pitstop nummer twee, onder de safetycar, weet Bottas echt niet. “Geen idee, maar ik verliet de pits met de banden waarop ik binnenkwam. Dat is verre van ideaal. We moeten maar bespreken wat er nou precies mis ging. Het was iets met de verschillende sets banden”, weet hij wel. “Iedereen maakt echter fouten. We moeten er van leren.”

Op zijn stokoude harde banden zakte Bottas nog van de vierde naar de achtste plek. De opmerking van Jack Plooij dat het niet zijn beste race was, kan hij alleen maar beamen. “Dat klopt. Hopelijk kan ik in Abu Dhabi eindigen met een hoogtepunt.”

