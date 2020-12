Rondje buitenlandse media: ‘Fantastische Pérez’ en ‘Hamiltonachtige prestatie van Russell’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de chaotische Grand Prix van Sakhir hebben de internationale media vooral aandacht voor de verrassende zege van Sergio Pérez en het sterke optreden van George Russell.

Voor het eerst sinds 1970, toen Pedro Rodríguez won in België, wint een Mexicaan een Formule 1-race en dit keer is het Sergio Pérez. Uiteraard staan de Mexicaanse kranten vol met de lokale held. “Drie zondagen op een rij schittert Pérez. Na sterke optredens in Turkije en Bahrein wint hij de tweede race in Bahrein en staat hij voor de tiende keer in zijn loopbaan op het podium. Vorige week had hij ook al op het podium moeten staan, maar toen zat het niet mee en nu zit het gelukkig wel mee en wint hij voor het eerst in de koningsklasse”, schrijft Diario de México.

Ook de Mexicaanse krant El Sol de México komt loftuitingen tekort voor de Racing Point-coureur. “Checo kon zijn tranen amper bedwingen en dat is geen wonder. Wat hij deed zal in het geheugen gegrift blijven staan bij alle sportfans in het land. Hij gaf de rest van het veld rijles”, aldus het Mexicaanse medium.

De Franse krant L’Équipe denkt dat de zege van Pérez hem gaat helpen in de strijd voor het tweede zitje bij Red Bull. “Na het wisselen van de banden lag hij negende, maar na een paar rondes lag hij alweer in de top vijf. Eenmaal op kop liet hij die leidende positie niet meer los. Red Bull twijfelt of ze voor Albon of voor Pérez moeten gaan, maar de sterke prestatie van Pérez geeft hem zeker een voordeel.”

Uiteraard hebben de internationale media ook veel aandacht voor de pechvogel van de dag, George Russell. Hij verving in Bahrein de zieke Lewis Hamilton en deed dat met verve. Bij de start pakte hij de leiding en was hij op weg naar zijn eerste overwinning in de Formule 1, maar door gestuntel bij Mercedes en veel pech wordt hij slechts negende. Daily Mail roemt de Brit en ziet gelijkenissen met Hamilton.

“87 rondes lang had hij alles onder de controle en reed hij zoals Hamilton reed in zijn debuutjaar, 2007, toen hij net zoals Russell 22 jaar oud was. We zagen een glimp van de toekomst.” Marca sluit zich hierbij aan: “Hij deed alles goed. Perfecte start, goede racepace, vocht zich na de rampzalige pitstop terug naar P2, maar een lekke band verpestte zijn wedstrijd”, aldus de Spaanse krant.