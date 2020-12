Strijd om het brons: Racing Point slaat belangrijke slag, McLaren raakt derde plaats kwijt

Na de Grand Prix van Bahrein zat Racing Point in zak en as, maar een week later ziet de wereld er compleet anders uit na de verrassende zege van Sergio Pérez en de derde plaats van Lance Stroll en een matig weekend van het team van McLaren.

Het contrast kan niet groter zijn. Vorige week huilden de Racing Point-medewerkers van ellende, deze week van geluk. Racing Point liep vorige week 15 punten mis, nadat Pérez in de slotfase van de race zijn motor opblies en daar profiteerde McLaren van en zij hadden ineens een grote voorsprong in het constructeurskampioenschap, maar zeven dagen later is alles weer anders.

P3 bijna veilig gesteld

Racing Point is de grote winnaar van het tweede weekend in Bahrein en dat na een rampzalige openingsronde. Sergio Pérez werd in de vierde bocht omgetikt door Charles Leclerc en lag laatste, terwijl Lance Stroll in de andere Racing Point wel een goede start had en zesde lag. Al snel klom de Mexicaan posities en lag hij alweer in de punten.

In tegenstelling tot McLaren en Alpha Tauri wilde Racing Point maar één pitstop maken en dat wierp zijn vruchten af, mede door wat geluk met de tweede safety car-fase. Daardoor lagen beide auto’s op podiumkoers en Pérez lag zelfs op kop en hij gaf die leidende positie niet meer uit handen en doordat Lance Stroll derde werd, pakt Racing Point 40 punten en staat het nu derde in het constructeurskampioenschap met 194 punten.

Niet meer in eigen hand

Als er winnaars zijn, zijn er ook verliezers en dat is het team van McLaren. Vorige week nog de grote winnaar met een vierde en vijfde plaats in de race, nu moeten ze genoegen nemen met P4 en P10. Andreas Seidl waakte voorafgaand aan het weekend al voor teveel optimisme. “Eén slecht weekend en alles is weer anders”, zei de Duitser en dat is uitgekomen. McLaren pakte ‘slechts’ 13 punten en verliest de derde plaats aan Racing Point.

Carlos Sainz werd nog vierde, maar is realistisch. “We deden alles wat we konden, maar Renault en Racing Point waren gewoon sneller dan ons. We werden verslagen door een Racing Point die laatste lag”, aldus de Spanjaard. Kan McLaren terugslaan in Abu Dhabi en de derde plaats weer heroveren? Het team heeft nu 184 punten en staat maar tien punten achter op Racing Point.

Vechten om P4?

Na een sterk optreden van, met name Esteban Ocon, maakt Renault mathematisch gezien nog steeds kans op P3 in het constructeurskampioenschap, maar het lijkt erop dat de Franse formatie genoegen moet gaan nemen met P5 in het kampioenschap. Esteban Ocon staat het hele jaar al in de schaduw van Daniel Ricciardo, maar was de Australiër eindelijk is een keer de baas.

Door wat geluk en goed verdedigen werd de Fransman, tot zijn enorme blijdschap, tweede en mocht hij voor het eerst in zijn carrière naar het podium. Daniel Ricciardo werd in de tweede Renault keurig vijfde en dus pakt Renault 28 punten, maar het is niet genoeg om de vierde plaats van McLaren af te pakken. De Franse renstal heeft nu 172 punten verzameld en staat 12 punten achter op McLaren en heeft een achterstand van 22 punten op Racing Point.

