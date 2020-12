Szafnauer: ‘Door de problemen van vorige week smaakt dit des te zoeter’

Na de GP van Bahrein zat Otmar Szafnauer na een dubbele nulscore met de handen in het haar, een week later wint zijn team dankzij Sergio Pérez de GP van Sakhir. De Racing Point-teambaas straalt van geluk op zondagavond. Szafnauer benadrukt het teamwerk, maar herhaalt ook: “Sergio verdient zijn plek op de grid.”

Otmar Szafnauer straalt wanneer hij zondagavond voor de camera van Sky Sports verschijnt, niet echt verrassend aangezien Racing Team voor het eerst een race heeft gewonnen. “Voor mij persoonlijk is het mijn tweede overwinning in de Formule 1, maar dit is immens. Het draait vandaag om het team”, vertelt de Amerikaan.

“Dit is teamwerk: van iedereen op het circuit én iedereen in Silverstone (waar Racing Point gevestigd is, red.). Een week geleden hadden we amper voldoende onderdelen om beide auto’s opnieuw op te bouwen, en nu dit. Het draait dus niet om één persoon, het is het volledige team. De crew was overweldigd. Ik zag tranen, maar dat waren tranen van geluk”, vertelt de teambaas. “Door de problemen van vorige week smaakt dit des te zoeter.”

Door de overwinning van Pérez en de derde plaats van Lance Stroll verlaat Racing Point Bahrein met 40 punten en de derde plaats in het constructeurskampioenschap. “Dit brengt ons weer helemaal in de strijd voor P3 volgend weekend. Beide kanten van de garage leverden sterk werk, want vergeet niet dat Lance ook mooi derde eindigde, toch al zijn derde podium in de Formule 1”, benadrukt Szafnauer het teamwerk nog maar eens.

Dan is nog de prestatie van Sergio Pérez, de man die voorlopig geen stoeltje heeft voor 2021. “Sergio verdient een plek op de grid”, stelt Szafnauer, die er zeker van is dat de Mexicaan zijn team zal bedanken na zijn eerste overwinning. “Checo is een familieman met een hart van goud, hij waardeert het team. Ik twijfel er niet aan dat hij vanavond Mexicaans zal trakteren in het hotel”, besluit de Racing Point-teambaas.

