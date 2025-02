Otmar Szafnauer mag dan al ruim 25 jaar meegedraaid hebben in de Formule 1, zijn ambities zijn nog niet bekoeld. De voormalig teambaas heeft zijn afscheid nog lang niet ingeluid en kijkt uit naar een nieuwe uitdaging in de koningsklasse van de autosport. “F1 is niet achter me. 60 is te jong om te stoppen,” stelt hij.

Klaar voor een nieuw avontuur

Szafnauer moest in 2023 vertrekken bij Alpine na interne strubbelingen, maar is sindsdien regelmatig gespot in de paddock. Nu zijn verplichte rustperiode (gardening leave) is verstreken, staat de ervaren teambaas open voor een nieuw avontuur. “Ik wil niet werken om maar ergens te werken. Ik wil impact hebben en een team vooruit helpen.”

Geen zin in politieke spelletjes

Met een verleden bij onder andere BAR, Honda, Force India en Aston Martin heeft Szafnauer een indrukwekkend cv opgebouwd. Zijn meest succesvolle periode beleefde hij bij Force India, waar hij als Chief Operating Officer het team ondanks financiële beperkingen liet uitgroeien tot een vaste kracht in de subtop. Het contrast met zijn latere ervaringen bij Alpine en Aston Martin was groot. “Bij Force India kreeg ik de vrijheid om strategische beslissingen te nemen. Die autonomie miste ik bij mijn laatste werkgevers. In een Formule 1-team moet je snel schakelen, niet vastzitten in trage besluitvorming.”

Volgens Szafnauer schuilt daar ook het grote gevaar voor sommige teams. “Grote bedrijven werken als marineschepen: traag en met veel processen. Maar een Formule 1-team moet opereren als piraten: snel en efficiënt handelen om de concurrentie voor te blijven. Teams die vast blijven zitten in bureaucratie, worden ingehaald.”

Plannen voor een nieuw team

Naast zijn interesse in een terugkeer bij een bestaand team, heeft Szafnauer ook plannen voor een geheel nieuw Formule 1-team. Hij onthulde eerder dat hij samen met Amerikaanse investeerders en een autofabrikant onderzoekt of er ruimte is voor een twaalfde team op de grid. “Aanvankelijk hebben we ons gericht op de elfde plek, maar nu Cadillac zijn intrede doet, richten we ons op een mogelijke twaalfde inschrijving. Wanneer de FIA dat proces opent, wil ik een sterk voorstel indienen.”

Szafnauer is duidelijk: de Formule 1 is nog niet van hem af. “Ik wil niet werken tot mijn 82e, maar 60 is echt te jong om te stoppen. Ik heb nog zeker vijf tot zeven jaar in deze sport. Mijn volgende stap? Dat wordt iets waar ik écht impact kan maken.”

