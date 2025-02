Alain Prost haalt keihard uit naar de Netflix-serie Senna, het biografische drama over de gelijknamige Formule 1-legende. De zesdelige serie vertelt het verhaal van de Braziliaanse coureur, die in 1988, 1990 en 1991 drie wereldtitels won voor McLaren. Prost kreeg als een van Senna’s grootste rivalen ook een rol in de Netflix-serie, die sinds de release in november matig werd ontvangen door fans en critici.

De rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost is een van de meest iconische in de geschiedenis van de Formule 1. Eind jaren tachtig vochten ze talloze duels uit, zowel op als naast de baan. Pas toen Prost in 1993 zijn racepak aan de wilgen hing, ontstond er een hechte vriendschap. Juist daarom hekelt de 69-jarige Fransman de Netflix-serie, die volgens hem niet altijd bij de feiten blijft. De serie zou respectloos zijn tegenover de nalatenschap van Ayrton Senna en diens nabestaanden, stelt Prost. De Braziliaanse coureur overleed in 1994 na een crash tijdens de Grand Prix van San Marino.

‘Ik accepteer dit niet’

“I​k weet zeker dat Ayrton (Senna, red.) de serie niet leuk zou vinden, niet in de laatste plaats omdat het ontbreekt aan gevoeligheid,” aldus Prost tegenover het Italiaanse RMC Motori. “Het is een geweldig verhaal, dus het is zonde om dingen te vertellen die niet waar zijn. Als je zoiets commercieels maakt, is het ook niet fraai om dat in Senna’s naam te doen. Ik vind het niet leuk en ik accepteer het niet.”

LEES OOK: Grands Prix streamen? ‘Netflix in de race voor uitzendrechten Formule 1’

De Netflix-serie werd gefilmd in samenwerking met de familie van Ayrton Senna. Zijn zus Viviane reageerde eerder dat het heel bijzonder is om het persoonlijke verhaal van haar broer te kunnen vertellen. “De Senna-familie is vastbesloten om van dit project iets unieks en ongekends te maken.” Critici waren echter niet erg gecharmeerd van de dramaserie. De algemene consensus is dat de oppervlakkige personages eerder persiflages zijn van hun bestaande tegenhangers, al zijn de race-scènes bij vlagen indrukwekkend.

Ayrton Senna en Alain Prost op een persconferentie in 1990 (Motorsport Images)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.