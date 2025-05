Na zijn vertrek bij Alpine in 2023 bleef het lange tijd stil rondom Otmar Szafnauer. De voormalig teambaas werkt echter achter de schermen aan een poging om een twaalfde team naar de Formule 1 te brengen. De Amerikaan is van mening dat dit ten goede komt aan de sport en gelooft dat hij als eigenaar en teambaas ‘net dat beetje extra’ passie kan inbrengen.

Tijdens een evenement in het raceweekend van Miami, mede georganiseerd door Axios en The Race, onthulde Otmar Szafnauer dat hij achter de schermen werkt aan een mogelijke teaminschrijving in de Formule 1. De voormalig teambaas van Aston Martin en Alpine ziet de toetreding van Cadillac als een duidelijk signaal dat de sport openstaat voor uitbreiding, mits het juiste voorstel op tafel ligt. “Cadillac heeft de elfde plek gekregen. Volgens mij waren er vijf bieders of kandidaten voor die plek. Dus ik kan me goed voorstellen dat er, zodra het biedingsproces voor het twaalfde team wordt geopend, ook meer dan één aanvrager zal zijn”, loopt hij alvast warm.

De geboren Roemeen die ook de Amerikaanse nationaliteit bezit, gelooft dat er ‘zeker’ ruimte is voor een twaalfde team op de grid. Zijn redenering is helder: meer auto’s betekent meer concurrentie, meer kansen voor coureurs en meer spektakel voor fans. “In mijn 28 jaar was er een tijd dat we twaalf teams in de Formule 1 hadden. En voordat ik erbij kwam waren er zelfs nog meer, toen teams zich nog moesten pre-kwalificeren”, blikte hij terug. “En als dat twaalfde team er komt, wil ik klaarstaan om de succesvolle bieder te zijn. Ik wil ervoor zorgen dat mijn aanvraag de beste is van allemaal, daar heb ik hard aan gewerkt.”

Dubbele rol

Szafnauer, om wie het na zijn abrupte vertrek bij Alpine in 2023 opvallend stil bleef, hoopt nu zijn ervaring in te zetten om een winnend bod uit te brengen. Geïnspireerd door het voorbeeld van Toto Wolff bij Mercedes, acht hij zichzelf geschikt voor een dubbele rol binnen een toekomstig team. “Als je beide rollen kunt vervullen, en Toto kan dat, denk ik dat je efficiënter wordt. Je hoeft dan niet op iemand anders te vertrouwen”, zei hij. “Je geeft zelf leiding aan het team, zowel vanuit commercieel als technisch oogpunt, en beide zijn tegenwoordig belangrijk. Dus ja, je wint zeker aan efficiëntie. En als je eigenaar én teambaas bent, heb je ook echt iets op het spel staan. Hoewel er in de Formule 1 al enorm veel passie is, geeft dat net dat beetje extra.”