Otmar Szafnauer blijft achter zijn harde woorden over Oscar Piastri staan. De voormalig Alpine-teambaas trok openlijk de integriteit van de jonge coureur in twijfel, nadat die voor opschudding zorgde door het team de rug toe te keren en te kiezen voor McLaren. “Hij kostte ons miljoenen.”

Na een jaar aan de zijlijn in 2022 kondigde Alpine aan dat Oscar Piastri in 2023 voor het team zou rijden. Niet veel later weersprak de Australiër die aankondiging. De Formule 1-wereld was in rep en roer. De saga mondde uit in een juridische strijd tussen kamp-Piastri (onder leiding van manager Mark Webber) en Alpine. Uiteindelijk kreeg Piastri gelijk en tekende hij een contract bij McLaren.

De voormalig teambaas was niet te spreken over het gedrag van Piastri. Het team uit Enstone had flink geïnvesteerd in de Alpine-junior: als onderdeel van het TPC-programma (Testing of Previous Cars) reed hij uitgebreid met een twee jaar oude Formule 1-wagen. “Daar heb ik geen spijt van”, zei Szafnauer in The Team Principal Podcast van The Race, over zijn eerdere uitlatingen richting zijn voormalige pupil. “We hebben Oscar meer dan 5000 kilometer laten rijden in een auto van twee jaar oud. Dat kostte ons miljoenen.”

Onnodige verrijking

Szafnauer vond het oneerlijk dat Piastri bleef testen, op het moment dat McLaren al naar zijn diensten hengelde. “Als je zo’n kans krijgt en denkt dat je die kunt grijpen, dan is dat oké”, zei hij. “Maar dit is een vorm van onnodige verrijking: je weet dat het contract niet correct is ondertekend, maar de andere partij houdt zich aan de afspraken terwijl jij niet van plan bent om dat te doen. Wat je dan eigenlijk zou moeten zeggen is: ‘Weet je wat, houd je testdagen maar. Ik ga dit niet doen. Ik kies voor een andere weg.’”

