Alpha Tauri schuift Yuki Tsunoda naar voren voor Abu Dhabi-test

Het zal geen verrassing zijn maar Red Bull-protegé Yuki Tsunoda zal na de Grand Prix van Abu Dhabi voor Alpha Tauri meedoen aan de Young Drivers Test. Dat zal de woensdag na de race gebeuren. De Japanner, afgelopen weekend nog winnaar en tweede in de afsluitende F2-races, zal naar verwachting snel worden aangekondigd als coureur voor 2020 bij het team.

Tsunoda sleepte met zijn derde plek in het F2-kampioenschap zijn superlicentie binnen en werd ook nog eens uitgeroepen tot Rookie of the Year. Een prijs waar hij de Antoine Hubert Award voor ontvangt. Eerder dit jaar reed hij al een dag in de Toro Rosso van 2018 op het circuit van Imola waar hij een uitstekende indruk achterliet op het team.

“Yuki heeft daar laten zien dat hij snel leert, hij verbeterde zich constant elk rondje”, aldus teambaas Franz Tost. “Daarom hebben we besloten hem woensdag te laten testen voor ons. Ik ben ervan overtuigd dat hij stappen zal zetten, hij zal een hele dag hebben in de auto.”

Zelf is de Japanner uiteraard ook in de wolken met zijn aanstaande vuurdoop in de huidige auto. “Ik kan niet wachten deze te rijden in een officiële sessie met alle anderen op de baan. Ik waardeer de hulp van iedereen bij Alpha Tauri bij de voorbereiding voor deze sessie. Ook alle dank naar Red Bull en Helmut Marko voor deze kans. Ik zal me concentreren op het volgen van de teaminstructies en het geven van feedback aan de engineers. Het zal weer een kans zijn om veel te leren en mezelf verder te ontwikkelen.”

