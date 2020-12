F2-kampioenschap wordt pas in laatste race beslist, Tsunoda pakt zege in spannende race

De strijd om het Formule 2-kampioenschap zal doorgaan tot de allerlaatste race van het seizoen nadat kampioenschapsleider Mick Schumacher in de feature race niet genoeg punten wist te behalen om rivaal Callum Ilott kansloos te laten voor de titel. De Duitser kwam vanaf de achttiende plaats naar de zevende en pakte twee punten voor de snelste rondetijd, maar dat was dankzij de zesde plaats voor Ilott nog niet genoeg om de titel veilig te stellen. In de sprintrace zal Schumacher morgen een voorsprong van veertien punten verdedigen. Yuki Tsunoda won de spannende en vermakelijke feature race.

Met een voorsprong van veertien punten begint Schumacher op het korte ‘buitenbaantje’ van Bahrein aan een inhaalrace vanaf de achttiende startplaats nadat hij tijdens de kwalificatie crashte met Roy Nissany. De Duitser schuwt niet voor de risico’s en vecht zich een weg naar voren, terwijl Ilott juist terugvalt waardoor Schumacher duidelijk zicht heeft op de Uni-Virtuosi-bolide van de Brit.

Schumacher komt uiteindelijk direct achter Ilott, die in ronde zeventien besluit om een pitstop te maken om van de zachte naar de harde band te gaan. Schumacher doet juist het tegenovergestelde en maakt in ronde 29 zijn pitstop. Hij komt als elfde terug op de baan terwijl Ilott dan op de zesde plaats rondrijdt.

Schumacher begint dan aan een sterke race terug naar voren maar eindigt uiteindelijk niet voor Ilott, die met de zesde plaats goede zaken lijkt te doen, maar de zevende plaats voor Schumacher, die tevens twee punten pakt voor de snelste ronde, betekent dat de twee evenveel punten scoren. Hierdoor zal het Formule 2-kampioenschap pas tijdens de allerlaatste race van het seizoen beslist worden. Schumacher heeft echter wel de beste uitgangspositie voor de sprintrace: hij start vanaf de tweede plaats met veertien punten voorsprong terwijl Ilott direct achter zijn concurrent start.

Voor het gevecht om de zege in de feature race gaat het tussen Formule 1-coureur in spe Nikita Mazepin, Robert Shwartzman en Yuki Tsunoda, die nog steeds de favoriet lijkt voor het Alpha Tauri-zitje naast Pierre Gasly in 2021. De Japanner start van pole maar weet die niet te verzilveren; hij zakt twee plaatsen terwijl Mazepin een lange tijd aan de leiding ligt. Tsunoda slaat in de slotfase toe bij de Haas-coureur van 2021 die dan tot de vierde plaats terugzakt. Renault-junior Guanyu Zhou mengt zich dan in het gevecht net als Felipe Drugovich. Tsunoda wint de race uiteindelijk, Zhou komt als tweede over de lijn en behoudt die plaats ondanks een tijdstraf van vijf seconden. Mazepin moet genoegen nemen met de derde plaats. Het is echter allemaal onder voorbehoud: Tsunoda en Mazepin moeten zich bij de stewards melden.