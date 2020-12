Vettel rekent op een chaotische kwalificatie: ‘Ik hoop dat het goed gaat’

In de Formule 2 was het een chaos tijdens de kwalificatie. Ferrari-coureur Sebastian Vettel rekent op dezelfde taferelen in de Formule 1-kwalificatie. “Het gaat echt een puinhoop worden”, vreest de Duitser.

Doordat het een korte ronde is, krijg je al snel te maken met verkeer en dan kan het misgaan en het ging dus mis in de Formule 2, met kampioenschapsleider Mick Schumacher en Roy Nissany. De Duitser was snel onderweg, maar moest op het achterste lange rechte stuk uitwijken omdat er een paar langzame auto’s reden, onder wie Nissany. Schumacher had verwacht dat de Israëliër wel aan de kant zou gaan, maar dat deed hij niet en dat leidde tot een botsing.

Sebastian Vettel voorspelt dat de Formule 1-kwalificatie ook chaotisch gaat het verlopen. “Het is een kort circuit en aan het einde van Q1 rijden er twintig auto’s op de baan. Het gaat dus druk worden en ik reken op een puinhoop. Hopelijk is het een normale sessie zonder gedoe, maar ik vrees ervoor”, zegt de Duitser tegen Racefans.

Ondanks een teleurstellende zestiende tijd en een spin in de tweede vrije training denkt de Ferrari-coureur dat Q3 er in zit. “We moeten Q2 makkelijk kunnen halen en Q3 is mogelijk. We zijn sterker dan vorige week, maar het gaat heel spannend worden. Het middenveld is het hele jaar al competitief en hier in Bahrein zijn de gaten kleiner dan ooit”, aldus Vettel.

