Verstappen en Red Bull nog zoekende op ‘niet heel spannende baan’ Bahrein

De twee tweede plekken maskeren het ongenoegen bij Max Verstappen, tot twee keer toe moest hij de toppositie laten aan George Russell in de Mercedes. Er zijn aanknopingspunten maar het ongenoegen zit ‘m vooral in de resultaten die werden behaald op technisch vlak.

Op de extreem korte versie van het Bahrein International Circuit kwam Verstappen in VT1 twee tienden en in VT2 één tienden tekort op de bij Mercedes debuterende Russell. “Vooral in de vliegende rondes komen we tekort. De longrun was niet slecht, maar ook die kan nog beter. Onderstuur, overstuur en problemen met tractie, het zijn zomaar wat dingen om naar te kijken”, aldus Verstappen tegen Sky Sports.

Over het 3,5 kilometer lange circuit is Verstappen niet echt te spreken. “Het is niet heel spannend, de radio staat altijd open: pas op hier, verkeer daar en dat heb je liever niet. Vooral de tweede sector is bijna blind, in de bochten is dat best gevaarlijk maar het is niet anders.” Qua inhalen wordt het zondag ook ingewikkeld, schat Verstappen in: “Ik heb wel geprobeerd auto’s te volgen. De minder snelle auto’s zijn makkelijk in te halen maar zodra je auto’s tegenkomt die binnen drie tienden van jou zitten, wordt het lastig.”

Het gat naar Mercedes schat Verstappen op zo’n 3,5 tienden. “We zullen nog wat moeten vinden in aanloop naar de kwalificatie, voor de race moet er nog meer verbeterd worden. Want wat de balans betreft hebben we de optimale afstelling nog niet gevonden.”

De opdracht is duidelijk, ook wat teambaas Christian Horner betreft. “Het is compleet anders dan vorige week, qua balans was het verschil heel groot. Ik weet niet of dit ook het geval is voor andere coureurs. De banden reageren nu anders op de lange bochten dus de engineers kunnen aan de bak.” Al ziet Horner wel lichtpuntjes: “De vliegende rondes van Max waren niet vlekkeloos maar dat is ok. In de longruns waren we behoorlijk snel dus dat is bemoedigend.”

