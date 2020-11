Eerste F1-test verliep anders dan verwacht voor Tsunoda: ‘Rekende erop dat het makkelijker zou zijn’

Afgelopen woensdag maakte Yuki Tsunoda zijn debuut in een Formule 1-auto. Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari reed hij in de Toro Rosso van 2018 ruim 300 kilometer, maar het viel hem niet mee. “Het was zwaarder dan verwacht.”

Verwacht wordt dat de Japanner Daniil Kvyat gaat vervangen bij Alpha Tauri, alleen heeft hij zijn superlicentie nog niet binnen. Hij moet in de top vier eindigen in de Formule 2 wil hij in aanmerking komen voor de superlicentie. Afgelopen woensdag maakte hij zijn eerste meters in een Formule 1-auto op het circuit in Imola, alleen had hij het niet makkelijk.

“De auto’s zijn makkelijker te besturen, maar fysiek gezien was het zwaarder dan verwacht. Ik voelde het gelijk toen ik voor de eerste keer het rempedaal indrukte. Ik zal me beter moeten voorbereiden voor de volgende keer”, vertelt de Honda-junior aan Autosport.

Over een maand neemt hij nog een keer plaats in een Formule 1-auto als hij de eerste vrije training in Abu Dhabi voor zijn rekening neemt en na Abu Dhabi doet hij mee aan de young driver test. Volgens Franz Tost, de teambaas van Alpha Tauri, wordt het dan ook duidelijk of Tsunoda Kvyat gaat vervangen.

