Honda-junior Tsunoda maakt eerste F1-meters

Honda-protegé Yuki Tsunoda heeft zijn eerste Formule 1-meters inmiddels achter de rug. De Japanner test met Alpha Tauri in Imola en is voor 2021 favoriet voor het zitje naast Pierre Gasly bij het team.

Dat laatste is dubbel het geval nadat Red Bull-topman Helmut Marko afgelopen weekend tussen neus en lippen door leek te bevestigen dat Tsunoda volgend jaar rijdt voor het team dat in dat geval afscheid neemt van de Rus Daniil Kvyat.

Lees ook: Helmut Marko lijkt rijderskoppel Alpha Tauri voor 2021 al te verklappen

Dat Kvyat afgelopen weekend op Imola als vierde finishte, verandert volgens Marko niks voor zijn toekomst. Tsunoda, die in de Formule 2 al in Red Bull-kleuren rijdt, geldt al maanden als favoriet voor het zitje naast Gasly. Dat Gasly in 2021 bij het team blijft, werd vorige week al bevestigd.

(tekst loopt door onder de tweet)

Turning the wheel in a Formula 1 car for the first time 👌 Enjoy it @yukitsunoda07! pic.twitter.com/bIvcQ850g6 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 4, 2020

De twintigjarige Tsunoda wordt al langer klaargestoomd voor de Formule 1. Hij moet dit jaar nog wel zijn superlicentie binnenslepen in de Formule 2, maar ligt ruim op koers om dat te doen. Een zesde plek in het kampioenschap volstaat; momenteel staat hij derde in de tussenstand.

Op het circuit van Imola bestuurt Tsunoda woensdag een 2018-bolide van Alpha Tauri-voorganger Toro Rosso. Medio december krijgt hij de kans met 2020-materiaal aan de slag te gaan, als hij tijdens de rookietest Alpha Tauri’s AT01 mag besturen.

Lees ook: Honda-protegé Tsunoda rijdt rookietest voor Alpha Tauri in Abu Dhabi